El Palma Alma Mediterránea quiere reencontrarse hoy ante Almansa

El colista de la LEB Oro y la peor racha de la competición con cinco derrotas consecutivas. El Palmer Alma Mediterránea tiene que reaccionar ya si quiere pelear la permanencia esta temporada y no bajar los brazos. Queda mucho pero también los márgenes se están ampliando con la permanencia, ahora mismo a tres victorias.

El encuentro es a las 20:45h en el Palau d'esports de Son Moix ante un rival directo, el Almansa del mallorquín Rubén Perelló y con el que regresa el ex capitán palmesano Carles Bivià, un jugador muy querido en la isla. El Palmer ha decidido que cada socio pueda invitar a un acompañante gratis, consciente de que entre semana y con la marcha del equipo lo más normal es estar en familia.

El equipo dirigido por Pau Tomàs y Álex Pérez necesita reencontrarse, volver a sentirse equipo, no como un grupo de jugadores sin opciones de ganarle a nadie. Porque al final es lo que parece, un puñado de jugadores que van haciendo su trabajo durante el partido pero que se muestran convencidos de que no van a ganar. El bloqueo es más mental que técnico-táctico, se trata de malas decisiones, se trata de bloquearse cada vez que están en la pelea de un partido.

Algo que puede no ser extraño teniendo un grupo tan joven de jugadores. Sin embargo esa coartada no puede seguir alimentando la derrota, hay suficiente experiencia y espíritu competitivo en la plantilla como para sacar adelante los partidos. Pol Figueras es un base maduro pese a su juventud que necesita volver a tomar buenas decisiones, Van Beck es un anotador compulsivo, no le tiembla el pulso y es capaz de anotar no sólo de tres sino de media distancia e incluso cerca del aro, 37 puntos le metió a Girona. Fjellerup es un jugador extra competitivo y con condiciones innegables. Pero tiene varios problemas, creerse más de lo que ha demostrado aún, necesita centrarse y hacer lo correcto. El internacional argentino es un gran jugador, bravo, valiente, pero sigue equivocándose en los partidos, tirar cuando no debe, o pasar cuando no debe, el equipo le necesita. Kostadinov, a pesar de su juventud, el cachorro con 18 años, tiene condiciones y energía para hacerlo mucho mejor, sabe rebotear, tiene energía para atacar el aro, pero debe corregir aún en estático su juego de ataque. Y ha llegado Pavelka, un 2:17 que ya debutó en Girona y que le da al equipo lo que no tenía, centímetros para poder mejorar el juego de cinco con los bloqueos y continuación, también para reforzar ese rebote defensivo que muchas veces no ha sabido cerrarse y darle más opciones de ataque al equipo.

El club cortaba a Mendy que acababa contrato este mes. Los técnicos estaban contentos con él pero reconocen que no es lo que necesitaban y por ello ha llegado Pavelka. El otro cinco, Amadi, tiene una misión mucho más oscura porque no aporta puntos y su trabajo debe mejorar en el aspecto defensivo y en los bloqueos que pone a sus compañeros.

Jugadores como Olle o Ruesga deben aportar más en ataque, el sueco da nuevas opciones al equipo desde que se ha recuperado mientras que Ruesga puede aportar más en el rebote ofensivo, aportar más puntos y mejorar en defensa. El otro base, Marc Peñarroya, es uno de los jugadores más verdes hasta ahora y tiene que aprender mucho más rápido que está en alta competición y no entre juniors. Debe cuidar mucho más el balón y mejorar en la dirección de juego.

Con todo, si uno mira el quinteto que puede sacar hoy el Palma ante Almansa cuesta creer que el equipo lleve una sola victoria en la liga en 12 jornadas. A veces los rendimientos son difíciles de explicar, las dinámicas influyen, los equipos acaban creyéndose mucho peores de lo que son.

Lo que está demostrando este Palma además de inmadurez competitiva es una falta de genio considerable. No se ha visto un solo grito en la plantilla en 12 partidos, no se ha visto un solo cabreo, no se ha visto un equipo con garra salvo en contados momentos. Es agresivo defensivamente como quieren sus técnicos pero el equipo no tiene ese genio en los momentos importantes en los que se deciden los partidos. Falta ese carácter, en el deporte se puede ganar por calidad, por superioridad técnica o táctica incluso física, pero los intangibles deciden, el genio es algo que un equpio lo tiene o no lo tiene, y hasta ahora este Palma ha demostrado carecer del mismo. A la vez, esa defensa agresiva que a veces sí sale lo que pretende es correr, que es algo que este equipo necesita por las características de sus jugadores pero no lo consigue tanto como quisiera.

Va a necesitar ese genio si quiere sobrevivir en una competición muy igualada, en la que puedes ganar a cualquiera y perder con cualquiera. Por ahora el Palmer se ha acostumbrado a perder con cualquiera pero está a tiempo de rectificar una trayectoria dramática. Es la peor temporada en LEB Oro del Imprenta Bahía San Agustín.

El club no descarta incorporar algún otro jugador si se pone a tiro, sobre todo que les aporte puntos. Por ejemplo no tienen un cuatro tirador, lo que les haría mucha falta porque se quedan cortos de puntos. Su juego cinco para cinco es muy débil si no anotan Van Beck o Fjellerup. Han mejorado mucho el perímetro con el estadounidense pero no puede meter él todos los puntos. Los tiros libres son otra lacra que les está costando muchos puntos.

El técnico Álex Pérez admite que "buscamos jugadores con puntos y con conocimiento del juego. Es un momento difícil y el club está tomando decisiones difíciles (respecto a las bajas de Víctor Moreno, Mendy y Lugarini) y trabajando dentro de las limitadas posibilidades que tenemos".

En el cuerpo técnico ha preoocupado también el brote del Feníe Energía Palma con ocho positivos ya que comparten instalación. De hecho, comentaba el técnico que al ser una instalación cerrada y con estancias con poca ventilación habían ido con cuidado y por ejemplo ayer ya no visitaron el gimnasio.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado