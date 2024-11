Paco Jémez: "El objetivo de la UD Ibiza es ser primeros y todo lo que se aparte de eso nos tiene que doler"

Ha comenzado la segunda etapa de Paco Jémez en la UD Ibiza. Su fichaje ha revolucionado en lo social y ahora falta que en lo deportivo también lo sea para cambiar la mala dinámica del equipo que acumula tres derrotas en liga.

Paco dirigía este jueves su primer entrenamiento en Can Misses, del que pudieron verse los primeros 15 minutos y en el que ya empezó a trasladar su ambición y lo que quiere que sea el equipo, presionante y dominante.

Ese mismo mensaje a los jugadores es el que dirigía en su presentación. Tiene el primer envite de manera inmediata el sábado ante el Marbella y tiene poco margen para hacer reaccionar al equipo. Paco tiene claro para lo que viene, intentar ser primero de grupo y ascender directamente, no habla de fichajes por ahora porque quiere ver lo que tiene, que ya lo sabe, o cómo reacciona el equipo a lo que él pretende. Además, quiere formar parte del club por más tiempo y no tan solo esta temporada, pero será así consigue lo que pretende que es intentar el ascenso.

"No he tenido mucho tiempo pero sí lo que he visto en la charla que he tenido con ellos, me ha gustado que todos están muy receptivos y muy atentos. Hay poco tiempo para cambiar muchas cosas de aquí al sábado, que no lo vamos a hacer. Hemos salido con una sensación muy buena, con una calidad, cómo rueda el balón. Nos hace pensar que podemos mejorar en todos los aspectos. Llevan una racha que no es nada buena, afecta en todos los aspectos y estamos aquí para lavar esas cabezas, que se olviden de lo ocurrido y empiecen a trabajar de otra forma, ni mejor ni peor, diferente. Y una idea muy clara, la de ser primeros, todo lo que no sea eso nos tiene que doler. El objetivo es ser primeros de grupo y ascender directamente".

El técnico reconocía que no estaba en su mente entrenar en Primera RFEF y que le dijo al presidente Amadeo Salvo que le iba a costar, pero el presidente, "es muy cabezón".

Por su parte el presidente se refería al técnico saliente: "quiero agradecer a Pep Lluís Martí públicamente su trabajo, dedicación y profesionalidad, por cómo es como persona". En cuanto a Jémez, decía que "Paco no necesita presentación. Vuelve a esta casa tras su buen trabajo aquí en Segunda. Siempre estuvo en mente que volviera y no es fácil porque es un técnico de Primera División".