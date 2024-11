Paco Jémez tras su estreno con victoria en la UD Ibiza: "Sólo he intentado meter ideas"

La UD Ibiza se reencontraba con el triunfo (2-0 al Marbella) tras una pésima racha que le ha costado el puesto a Pep Lluís Martí. Y lo hacía con un triunfo solvente en el estreno de Paco Jémez, un equipo que ofreció una versión completamente distinta.

Como si hubieran pulsado el interruptor y el equipo se hubiera conectado. Paco acababa de llegar, llevaba dos entrenamientos, por lo que mucho tiempo a trabajar no da, pero sí a transmitir qué quiere de los jugadores. Por lo que sea el equipo estaba muerto, no respondía, y por lo que sea el equipo se activó con la llegada del nuevo técnico. Agresivo en la presión, corrieron a una intensidad diferente, jugando en campo contrario, generaron con un juego de alto ritmo de balón, a uno o dos toques. El equipo había generado dos claras ocasiones ya en los primeros diez minutos, cuando llegaba el gol de Quique González, su primer gol, a centro de Javi Jiménez.

En un partido se conseguían dos registros que hasta ahora no se habían producido, marcar más de un gol, triunfo 2-0 ante el At. Marbella y el primer gol de Quique. Buenas noticias en un cambio de imagen radical en el que Paco se quitó importancia: "No lo sé, yo me he sorprendido también. Si yo quisiera asumir responsabilidad de lo ocurrido en el campo sería un iluso. En dos días no se consigue nada, lo único que he intentado es meter en la cabeza ideas, ahí está la valía de este equipo, capaz de coger ideas y ponerlas en práctica más o menos bien a una velocidad tremenda. Lo ocurrido en el campo es responsabilidad de los jugadores porque a mí no me ha dado tiempo a hacer cosas ni bien ni mal. Aún nos quedan mecanismos pero estoy muy contento porque no me esperaba ver esto en el campo. Todo el mérito se lo tenéis que dar a los jugadores, a mí no me ha dado tiempo de mucho".

Los celestes visitarán el sábado al Sevilla At. y Paco tiene claro que necesita lo mejor de una plantilla cara que se ha diseñado para el objetivo del ascenso. Y en ese sentido va a exigir a todos, pero especialmente a quienes sabe que le tienen que ofrecer más, por ejemplo Álex Gallar: "tiene que ser el mejor extremo de la liga de largo, no hay más, y le voy a exigir hasta que lo reviente porque hay donde exigir. Cualquier cosa que haga Álex no me va a valer".

También quiere analizar los lesionados de larga duración que ha tenido como un Mo Dauda que ya ha regresado al equipo.