Paco Jémez: "Me he despedido de todo el mundo, no sé nada de una reunión"

La temporada ha terminado para la Unión Deportiva Ibiza con la derrota en Oviedo, injusta y producto de un penalti inverosímil de los que se pitan ahora con la intervención del VAR por un roce en un brazo que además Goldar tenía en posicíon natural y trata de retirar.

Un penalti de los muchos que se han pitado y que son una auténtica lacra para el fútbol español, que le está quitando credibilidad ante los aficionados y aumentando la confusión de todos, jugadores, entrenadores, aficionados, periodistas y lo que es peor, entre los propios árbitros.

Nadie daba crédito cuando Sagués Oscoz fue a ver el monitor que se estuviera revisando un acción que había pasado completamente inadvertida en la que el Oviedo acabó rematando a portería por mediación de Pombo a pesar de un leve toque del balón en el brazo de Goldar. No había voluntariedad, era una posición normal de un jugador que está defendiendo, no interrumpe la trayectoria del balón que llega al atacante. En definitiva, un penalti difícilmente defendible.

Con ese gol de Borja Bastón, el 3-2 acababa el partido y la temporada para una Unión Deportiva Ibiza que fue superior al Oviedo en la segunda parte, que acabó jugando en campo contrario, generando ocasiones y provocando silbidos en la repleta grada del Tartiere porque los suyos eran superados cuando tenían que ganar para buscar el playoff.

El técnico Paco Jémez no ocultaba su decepción por ese final: "me voy triste porque el equipo se ha merecido ganar este partido y que se te vaya de esta forma, una jugada de estas del fútbol moderno que se han inventado ahora. Hemos hecho un gran partido ante un gran ambiente. Hay días que te da la sensación de que el fútbol es una mierda y hoy es uno de esos días. Es un partido para haber ganado bien y haber puesto un mejor broche que este".

Pero la cuestión central en torno a la figura del técnico celeste es saber si continuará. Por ahora nada hace pensar que Jémez vaya a continuar, porque no se ha producido ninguna reunión de futuro y se han tomado decisiones deportivas sin contar con él. No quiere decir que no sorprenda el club proponiendo la renovación al técnico, pero por ahora no se ha producido. Tras haber dicho el presidente Amadeo Salvo que a partir de este lunes se iba a hablar con el técnico, Jémez afirma que "yo me he despedido de todo el mundo dando las gracias a los jugadores y los trabajadores. Y ahora me voy para mi casa. En principio nada más, no sé nada, nadie me ha dicho mañana nos vamos a reunir. Le daré las gracias a todo el mundo y a partir de aquí damos vacaciones porque así lo gestionamos con el presidente y el director deportivo. Ya veremos a ver si hay alguna información al respecto".