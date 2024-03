La clasificación del RCD Mallorca para la final de la Copa del Rey no ha alterado la agenda en cuanto a la renovación de Javier Aguirre. Como ya ocurriera la pasada temporada, no se han sentado por ahora para hablar de futuro y todo hace indicar que el técnico mexicano no querrá abordarlo antes de tener la permanencia asegurada.

En todo caso, la predisposición es buena según indica el director de fútbol del Mallorca, Pablo Ortells, recién renovado por cierto hasta 2027, en Deportes Cope Baleares: "De momento Javier es entrenador del Mallorca, estamos contentos con el trabajo que está haciendo y cuando llegue el momento se hablará con él. No lo tengo previsto, de momento estamos centrados en el día a día, en competir en cada partido"

Sobre si quizá le conviniera renovarle antes de la Copa por si la gana y le sale más caro renovarle, Ortells esbozaba una sonrisa y decía "eso ya depende de cada uno". Entiende Ortells la postura del técnico de no abordar el asunto hasta no tener la permanencia en el bolsillo: "es muy prudente en eso, le respetamos y él nos respeta mucho también así que cuando llegue el momento".

Aguirre siempre se muestra agradecido al club por haberle ido a buscarle en un momento en el que ya estaba sin equipo y además siendo un técnico veterano. Ortells responde que "también nosotros estamos agradecidos a él, estábamos necesitados y nos ayudó. La relación de dos años y algo que llevamos está siendo fructífera"