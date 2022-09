Negocian las renovaciones de Raíllo y Galarreta, Javi Llabrés firma hasta 2026

El RCD Mallorca mantiene negociaciones abiertas con dos piezas de su plantilla importantes, se trata del capitán Antonio Raíllo, el jugador más longevo en la actual plantilla del RCD Mallorca y el centrocampista Íñigo Ruiz de Galarreta, que acaba contrato. Además, el club ha anunciado la renovación del canterano Javi Llabrés, quien ya cuenta con ficha profesional y que ha firmado hasta 2026.

En el caso del defensa le resta otra temporada más, pero la intención de ambas partes es prorrogar el compromiso. El pasado verano surgió alguna serpiente de verano que nunca fue confirmada, un supuesto interés del Valencia por el jugador. En Son Moix nunca se recibió una oferta y todo hace indicar que fueron movimientos de mercado y representantes. Pero el director deportivo Pablo Ortells tiene claro que Raíllo es un pilar del equipo y va a tratar de prorrogar su contrato.

A sus 30 años, Antonio Raíllo está en el mejor momento de su carrera, capitán del Mallorca, club al que llegó en 2016 en la que las ha pasado de todos los colores, de un descenso, ser repudiado por los aficionados más radicales a todo lo contrario, rescatar al equipo del pozo de Segunda B, después a Primera y ganarse el cariño de la afición. El resto es historia, descenso y nuevo ascenso a Primera. El cordobés ha echado raíces en Mallorca, ha formado una familia y está encantado de la vida. Su nivel deportivo es excelente, ante el Girona precisamente marcó su primer gol de la temporada a la salida de un corner, un golazo. Acaba de decir en Deportes Cope Baleares hace una semana que "ojalá pueda seguir muchos años en el Mallorca".

Mientras, Galarreta acaba contrato el próximo 30 de Junio y el propósito del club es renovar a un futbolista con el que el club está plenamente satisfecho y que tiene el cariño de la afición. Recién recuperado de su grave lesión de la pasada temporada, Galarreta ya ha jugado algunos minutos ante el Rayo y el Girona.

Pablo Ortells se refería a ambos: "son casos que se van trabajando durante la temporada. Íñigo está recién salido de la lesión y estamos encantados con él y su trayectoria. Estamos en conversaciones con él y con su agente. Y de Raíllo qué decir, es nuestro capitán, ha hecho un inicio de temporada muy bueno, lleva muchos años aquí,creo que el que más lleva y ojalá pueda seguir muchos más. Estamos contentos con él y él con el Mallorca".

Renovación de Llabrés.-

Javi Llabrés ha mostrado su alegría por la renovación de contrato, ya con ficha profesional, hasta 2026: "Estoy muy contento, es un orgullo para mí. Al final siempre mi objetivo había sido formar parte de la primera plantilla, y a día de hoy, lo he podido conseguir. Estoy disfrutando de los entrenamientos y de los partidos. Al final, estar en el club de mi tierra siempre es un placer, la verdad".

Debutó contra el Barcelona la pasada temporada y llegó a participar en cinco partidos de liga, aunque antes lo había hecho en Copa del Rey con el primer equipo.

El fino volante zurdo, que podría celebrar su 20 cumpleaños precisamente el domingo precisamente jugando en el Santiago Bernabéu, comenta a los medios del club sobre su estreno este curso en Vallecas que fFue especial. Fue mi primer partido esta temporada, y al igual que los que disputé la temporada pasada, trato de disfrutar al máximo los minutos que me toquen. Ojalá puedan ser muchos. Mi objetivo es ayudar al equipo al máximo, ya sea con juego, marcando goles o dando asistencias”.

También Javi Llabrés agradece la confianza que el técnico del RCD Mallorca, Javier Aguirre, ha depositado en él. “Siempre me ha dado mucha confianza, desde el principio. Me dice que juegue como lo he hecho siempre, que sea descarado y que tenga confianza. La verdad es que me ayuda mucho”.

