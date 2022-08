La negativa de Álex Alegría a salir tensa la relación con el RCD Mallorca

El caso Álex Alegría sigue enquistado. Como ha venido informando Deportes Cope Baleares durante el verano el jugador no tiene intención de volver salir cedido a pesar de no entrar en los planes deportivos del club.

El propio entrenador Javier Aguirre ha reconocido que comunicó personalmente tanto a Alegría como a Mboula (que ya está en el Racing) que no entraban en sus planes y era mejor que buscaran destino. El técnico afirma que los descartes no han dado ningún problema y que han trabajado como el resto durante todo el verano.

La cuestión es que si Alegría no quiere marcharse ocupa una ficha. No es un problema económico, el club estaría dispuesto a llegar a un acuerdo de rescisión o una cesión de nuevo como en las últimas temporadas. Sin embargo, el jugador no quiere moverse de la isla. Su cesión al Burgos fue un fracaso, jugó poco y no marcó un solo gol. De hecho en las dos últimas temporadas en Segunda tan solo ha marcado un gol en Mallorca, Zaragoza y Burgos.

Las ofertas que le han llegado al jugador no han satisfecho al delantero de Plasencia, quien a sus 29 años se encuentra en un momento delicado de su carrera con un nivel descendente. La postura del jugador ha provocado malestar en Son Moix y también en los aficionados, como se ha podido comprobar en las redes sociales.

Álex Alegría disputaba la pasada temporada un total de 25 partidos, sin alcanzar los 1000 minutos, acabó perdiendo la titularidad y sin entrar en los planes del técnico Julio Calero.