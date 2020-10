Nadal también triunfa en su otra pasión: El golf

Rafa Nadal tiene una pasión más allá de las pistas de tenis y esa es el golf. No en vano, el ex número uno de la ATP es un ávido jugador de golf y cuando no está compitiendo en el circuito de la ATP no es raro verle en los campos de golf de Mallorca jugando con amigos y familiares o incluso compitiendo en torneos ya que Nadal está federado en Baleares como jugador. De hecho, este pasado fin de semana, el tenista nacido en Manacor estuvo compitiendo en el Campeonato de Baleares de golf en donde ha firmado una más que notable actuación.

En una competición en la que compitió con jugadores y jugadoras como Nuria Iturrioz, Nadal acabó en la sexta plaza logrando así acabar entre los diez mejores golfistas de Baleares. En declaraciones realizadas en el programa de Deportes Cope Baleares el presidente de la Federación Balear de Golf Bernardino Jaume comentaba el papel del mallorquín. "El campeonato ha sido muy bueno, hemos contado con una participación muy alta y con un jugador de lujo como Rafael",comentaba Jaume que añadía: "."Rafa juega con un handicap similar al de los profesionales. Yo diría que sí podría competir".

De hecho, Bernardino Jaume aseguró que el papel del mallorquín había sido más que notable durante la competición. "El campo, por el tiempo que hacía, presentaba unas condiciones muy duras y él ha jugado realmente bien", aseguraba el presidente de la Federación Balear de Golf. Jaume describía además a Nadal jugando al golf. "Es una persona que prepara muy bien cada golpe y cada hoyo lo afronta con una concentración especial. Ese don no lo tiene mucha gente y afronta el partido y cada hoyo con mucho detalle", afirmó Bernardino Jaume que desveló que Nadal golpea con la derecha al jugar a golf. Quien también se refirió a Nadal fue Nuria Iturrioz que destacó en su cuenta personal el hecho de haber jugado con Nadal durante el Campeonato de Baleares absoluto de Golf.

I had the greatest opportunity playing with @RafaelNadal at the Balearics Championship @FBalearGolf at Golf Maioris . Great prep for the next events ������ one more week and �� Dubai @omegagolfdubai@letgolf#vamospic.twitter.com/hMoGa0IGBA