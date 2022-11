¿Será posible volver al máximo nivel? no lo sabe, pero lo va a intentar. Fue la clara declaración con la que cerraba Rafael Nadal su presencia en Turín en la Copa de los Maestros. A estas alturas de su carrera, con 36 años, su estrenada paternidad, con el mayor número de torneos grandes (con la amenaza de Djokovic viniendo fuerte por detrás, eso sì) podría estar cansado de ganar y pensar que ya no le compensa, que tiene otras prioridades.

Pero eso es difícil con un animal competitivo como Rafael, un apasionado de su deporte, de su vida como tenista. Tiene todo encaminado para seguir siendo una persona activa y más que ocupada, el gigante tenístico construido en Manacor y que no ha parado de crecer es en sí mismo un motor, una motivación. La obra en su Manacor natal que queda para siempre, que refleja una carrera monstruosa. Ninguna estatua o plaza con su nombre en su ciudad plasmarían mejor la dimensión de su carrera. La Academia es una gran obra, un complejo deportivo y formativo de primer orden. Su legado en el Museo es polo de atracción para miles de personas de todo el mundo.

Si quieren desestacionalización y turismo deportivo alejado del de excesos que tanto daño ha hecho a Mallorca, ahí tienen un gran reclamo y el mejor ejemplo.

Ahora bien, Nadal no se resigna, no está en sus planes no empezar la próxima temporada, todo lo contrario, su victoria a Casper Ruud para cerrar las finales ATP fue el primer partido de 2023 para el tenista. Su técnico, Carlos Moyá dejaba bien claro en El Partidazo de Cope a Juanma Castaño que Rafael volverá con toda la intención de ir a ganar Australia como hizo en este 2022, cuando firmó su mejor arranque de siempre. Sabe que su cuerpo en cualquier momento le puede parar, pero mientras puede Nadal no se cansa de ganar.

Ahora el mallorquín está dos días en Argentina para una exhibición precisamente junto a Ruud. Allí se ha fotografiado con el gran fondo de las cataratas de Iguazú y ha desgranado algunas reflexiones: "Estoy feliz. A estas alturas de mi carrera, estar donde estoy es un regalo, siempre con pasión para lo que hago y con la máxima intensidad. No me quedan 10 años por delante pero intentaré dar el máximo hasta que lo que se pueda".

Sobre el gran trío que ha acabado tras la retirada de Roger Federer, Nadal y Djokovic aguantan al máximo nivel. El mallorquín recordaba que "por contraste de estilos, personalidades y afinidad, por compartir tantas cosas bonitas dentro y fuera de la pista, la retirada de Roger Federer fue despedir una parte importante de mi vida", como se pudo apreciar en la Laver, en la que Nadal aparecía tan emocionado como su amigo Federer.

Añade que "en el pasado existieron Borg, McEnroe, Sampras, Lendl. Hoy estamos nosotros y no hay nadie más importante que el deporte. Cada año habrá cuatro campeones de Grand Slam y múltiples campeones históricos. La siguiente generaciónseguirá forjando su camino con los títulos. El tiempo generará estrellas que están en camino".

Sobre el estilo tenístico de hoy en día dice que "me gustaría un tenis que ofrece más oportunidades, con más diversos estilos de juego. Hoy la mayoría juega de forma muy similar, las condiciones con las que se juega da poco margen para otras tácticas, más allá de lo que pasa sobre tierra, que da más oportunidades. Para mí el deporte también es pensar para lograr el objetivo. Antes no todas las bolas se atacaban. Y hoy no hay bolas de transición ni preparación de punto. A mí me ha ido bien, por suerte, pero nostálgicamentehablando me gusta otro deporte".

Finalmente, sobre el Mundial de Catar, "sigo pensando que Argentina es candidata a ganar el Mundial. Hay selecciones con un pelín de ventaja sobre las demás: Argentina, España, Francia, Portugal, Alemania. Pero cualquier selección tendrá opciones. No se puede predecir. Como español confío en nosotros".