Nadal: "A los 30 pensaba que ya estaría 'caput'"

Rafael Nadal se encuentra en París preparando el Masters 1000 de Paris Bercy en el que además ya conoce a su primer rival que no será otro que su compañero Feliciano López. El mallorquín, sin embargo, está siendo actualidad durante estos días por las entrevistas que ha concedido que han dejado ver un lado suyo que no suele verse excesivamente y ese lado es el más familiar o cercano. Ya en la entrevista concedida a David Broncano en La Resistencia, el balear ya dejó algunos detalles y este próximo viernes, en el programa Mi Casa Es La Tuya, de Bertín Osborne, todo hace indicar que desvelará algunos detalles que no son demasiado conocidos para el público en general.

Así se extrae de la promo que el programa presentado por Bertín Osborne ha publicado en las redes sociales acerca de la visita del presentador y cantante a la academia del balear para conocerle de más cerca. Una de las frases que parece más que llamativa de esa promo es la frase que el balear le dice a Bertín Osborne cuando Osborne le pregunta por la posibilidad de tener niños con su mujer Mery Perelló. "A los 30 creía que iba a estar 'caput' ", reconoce el tenista mallorquín sobre la posibilidad de que a esa edad no estuviera jugando al tenis como está haciendo en la actualidad.

Otra de las frases destacadas es la del hecho de que el tenista admite que está disputando partidos con dolor. "Ya casi no me acuerdo que es jugar sin dolor", le dice a un sorprendido Bertín Osborne ante la confesión del balear que, luego, entre bromas junto a sus amigos más cercanos admite que la puntualidad no es uno de sus fuertes pero que en su boda se la devolvieron "por mucho", confiesa entre risas.