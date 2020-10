Nadal, feliz por lograr alargar su carrera

El programa "La Resistencia" presentado por David Broncano y que se emite en Movistar se trasladó este pasado martes a la Academia de Rafael Nadal para entrevistar a un Nadal que se mostró más cercano que nunca repasando su carrera y compartiendo un peloteo en la pista interior de la academia, donde el mallorquín prepara a diario su participación en el Masters 1000 de Paris Bercy, con el presentador, un peloteo que dio para muchas bromas por parte del tenista mallorquín que llegó incluso a asegurarle a Broncano que estaba aprendiendo al ver "golpes que no había visto nunca".

Tras el partido, ambos se sentaron en la terraza de la academia para llevar a cabo una entrevista en la que Nadal habló sobre su última victoria en Rolando Garros reconociendo Nadal que el hecho de haber alcanzado los 13 triunfos en Roland Garros es un logro difícil. "Para mi también es una locura. Cuando lo pienso digo 'que barbaridad' pero bueno, las cosas se han dado así", dijo sonriente un Nadal que señalaba que "deben darse un cúmulo de circunstancias brutales para que se den este tipo de cosas y se han ido dando". Aseguró además el tenista de Manacor que no había leído las palabras de Ivanisevic, entrenador de Djokovic, que en la previa de la final afirmó que el balear no tenía opciones. "Te juro que no lo vi, lo vi después de la final", le dijo Nadal a Broncano.

Sobre su carrera admitió Nadal que "los resultados han sido increíbles. No me gusta hablar de estas cosas pero no puedo negarlo" y añadió "He hecho algo que es de las cosas de las que me siento más satisfecho que es poder tener una carrera larga, algo que se antojaba difícil", Pese a que la entrevista se hizo en la academia del balear en Manacor, el propio Nadal le aseguró a Broncano que en otra ocasión acudirá al teatro en donde se lleva a cabo el programa.