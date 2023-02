Muriqi: "Fuera de casa nos pasa algo"

Pasa por ser uno de los mejores cabeceadores de la Liga pero ante el Espanyol Vedat Muriqi ha demostrado que es mucho más. Un gol como nadie se esperaba del goleador bermellón, un golpeo sutil, suave y preciso desde la frontal del área tal como le venía el centro de Dani desde la izquierda.

Con su gol en Cornellá lleva ya diez tantos, dos de penalti y sólo tres de cabeza de los 10. Y eso a pesar de las siete jornadas que estuvo sin marcar, ahora lleva dos semanas seguidas viendo portería. A falta de 15 jornadas puede entrar en el Olimpo de los mejores goleadores de la historia del Mallorca. 27 marcó Güiza, único pichichi en la historia del Mallorca, 19 Magdaleno, 17 Eto'o, 14 Luque, 13 Budimir, 12 Pandiani, Aduriz...

El delantero sin embargo no pudo celebrar su gol al final partido con un buen reusultado. Muriqi no se explica la cara B del equipo fuera de casa, con cinco derrotas consecutivas, y a pesar de haber tenido bajo control el partido en Cornellá:

"No tengo palabras, fuera de casa nos pasa algo. Aquí no hay bromas, estamos en la liga más grande del mundo y hay que conseguir 40 puntos cuanto antes como dice el mister y luego ya soñar. Tenemos que encontrar rápido la solución. Empezamos segundo tiempo un poquito mal como nos suele pasar fuera de casa".

Sobre su gol sin premio indicaba que "si pierde mi equipo me da igual si marco o no, es mejor no marcar y que mi equipo gane. Feliz por mi gol pero al final, nada" decía a los medios del club. Para apuntar a los dos encuentros consecutivos en Son Moix ante Elche y Real Sociedad: "En casa hay que hacerlo mejor ya que perdemos fuera, pedimos que nos apoye a tope la afición y ojalá consigamos esos seis puntos en casa"

Para ratificar su mensaje lanzaba un tuit en el que indicaba "ahora más fuertes, más inteligentes y juntos" con una imagen de celebración del equipo de su gol.