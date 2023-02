Momento delicado para el At.Baleares, en descenso y con plaga de bajas

La esperada reaccón con Onésimo Sánchez no ha llegado por ahora, el Atlético Baleares tan solo ha sumado un triunfo desde la llegada del técnico y fue en su debut en Tarragona. En las cinco jornadas que lleva el entrenador han sumado cinco puntos de 15 posibles. El equipo, además, ha sufrido una transformación con bajas importantes y la llegada de siete refuerzos en este mercado inverna lque precisamente lo que busca es elevar el rendimiento.

Lo cierto es que el equipo no acaba de arrancar a pesar de no ser inferior a sus rivales, demasiados puntos se están escapando y ahora ya no vale más que el triunfo inmediato y no pensar en nada más allá. En el campo del líder, el Pepico Amat de Elda, los balearicos se adelantaban con el estreno del mallorquín Dani Nieto. Pero todo se torcería antes del descenso con la acción del penalti del portero Lucas Díaz, que además era su segunda amarilla. Muy protestada la primera, de eso se quejó seguramente Onésimo al hablar de elementos que no pueden controlar.

En inferioridad numérica durante el segundo tiempo los balearicos no pudieron aguantar el tipo para al menos haber sumado un punto como sí hiciera la jornada anterior La Nucía en el Estadio Balear. Lo cierto es que el Atlético Baleares sigue en descenso y eso provoca mucha frustración en el equipo y el club, que había diseñado una plantilla para intentar pelear el ascenso.

Ahora ya no vale pensar en los objetivos iniciales y sólo queda ganar de manera inmediata y empezar a jugar sin agobios clasificatorios. Hay otro problema y son las bajas. Hasta siete a día de hoy, día en el que el equipo regresa a los entrenamientos.

Sancionados Lucas Díaz y Petcoff por sus expulsiones, tiene lesionados a Jaume (baja definitiva), Forniés, Pastrana, Xisco Jiménez y Lucas de Vega. Este último podría regresar este domingo. En cuanto a Xisco presumiblemente será otra semana más de baja. Era algo que podía ocurrir con un jugador que lleva meses sin jugar aunque estuviera en forma.