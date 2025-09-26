Miki Blascos hace historia y logra una quinta plaza entre los debutantes de F4

El deporte balear no para de sorprender y aquí tenemos un ejemplo más. Miki Blascos (16 años) ha debutado en F4 tras tres años compitiendo en karting. Un salto que no es fácil de realizar y aún así, el joven ha realizado una hazaña en su arranque, nunca mejor dicho.

Miki, joven promesa perteneciente a la escudería Monlau Motul Technical School, dio el salto de los kartings a los monoplazas el pasado fin de semana. El balear estuvo siempre en la pelea por puntuar, finalizando en un destacado 13o lugar, sexto entre los ‘rookies’.

A pesar de que el Campeonato de España de F4 regresa a mediados de octubre, Blascos se mantiene al margen de los circuitos, entrenando con la esperanza de ir escalando categorías. Desde su entorno aseguran que “las expectativas eran buenas, pero no tanto”.

Los inicios

La admiración de Miki por los coches empezó en un día como otro cualquiera, cuando su padre lo llevó a los karts para pasar la tarde. El joven quedó fascinado por el motor, y desde ese día se convirtió en su pasión.

Empezó compitiendo en 2022 en competiciones menores, y fue escalando poco a poco hasta correr en circuitos emblemáticos a nivel nacional como Jerez o Valencia y a nivel internacional como en Le Mans, Francia.

Desde entonces, no ha parado de competir. Campeonatos de España, Europa y del mundo han estado presentes en un calendario muy prometedor.

Planes a futuro

A los 16 años se encuentra retirado totalmente del karting, con el foco puesto en superarse a sí mismo en modalidad de monoplazas y seguir brillando en marcas, que quizás, registrará algún día en F1.

Un piloto emergente que dará mucho que hablar en los próximos años y se deberá tomar en cuenta en el mundo del motor.