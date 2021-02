Miguel Sánchez Cuenca es conocido por todos en el mundo de la vela como "Capi". En la vela todos tienen un mote, tienen su propio mundo y su propia jerga, quizá por aquello de ser un deporte tan especializado. Es meteorólogo y lleva toda la vida en la vela también como navegante y entrenador. Fue técnico de la clase 470 en los Juegos de Olímpicos de Sidney.

Capi vive ahora mismo un sueño, en realidad desde hace casi dos años, ni él mismo lo recuerda ya, cuando se incorporó al equipo Luna Rossa Pirelli Prada y en concreto desde que viajara a Nueva Zelanda el pasado mes de Noviembre. Un equipo y un barco que han conseguido ser el desafiante de la Copa del América, la regata más antigua y prestigiosa del mundo. Acaban de vencer en la Copa Prada (la "semifinal" para decidir el finalista y desafiante al actual campeón) al Ineos Team UK.

La regata disputada en Auckland (Nueva Zelanda) dio el triunfo al equipo italiano comandado por Patrizio Bertelli por un contundente 7-1 frente al barco británico Ineos Team UK. Luna Rossa pretende hacer historia para la vela italiana al conquistar la Copa del América que defiende el Team Emirates New Zealand, una regata que comenzará el día 6 de Marzo en las aguas neozelandesas.

Miguel Sánchez Cuenca atiende a Deportes Cope Baleares desde su cuartel general del equipo. Se muestra tranquilo pero a la vez feliz del desafío personal y profesional. "Para el mundo de la vela que te llame Luna Rossa es como que te llame Ferrari. Inmediatamente dije que sí, llevo trabajando para ellos desde 2019 desde Palma, y haciendo los partes por la mañana y por la tarde. Luego vine en Noviembre a integrarme en el equipo. Ellos trabajaban en Cagliari todo este tiempo. Mi trabajo es durillo, desde que llegamos es una carrera contrarreloj contra los otros equipos, he librado tres días desde que llegué" dice cansado pero a la vez excitado.

Capi afirma que "se nota la responsabilidad, es lo que noto más. La decisión de ir a buscar un sitio de poco viento mañana por ejemplo, significa que se levanten a las 5h de la mañana 120 personas, espero que haya el sitio de poco viento porque si luego no está se acuerdan de mí. Te pesa la responsabilidad, todo tiene mucha más presión porque lo notas, en los medios, en el seguimiento y en todo. Aquí me ha venido muy bien la experiencia además porque estamos en un mundo sin covid, y el resto del mundo está con covid. Y encima tengo trabajo, es un privilegio. He tenido mucha suerte con este proyecto".

Sobre las regatas dice que "había cinco campos incialmente, todos entre islas, es un lugar espectacular para navegar, casi siempre hay condiciones para navegar, al final se han reducido a tres áreas, siempre hay viento pero ni mucho ni poco. Los barcos son espectaculares, han superado las expectativas porque cuando vimos los dibujos iniciales que habían diseñado los ingenieros la mayoría era escéptica. Monocascos que levantan un brazo y uno va fuera del agua y el otro dentro, y al final han resultado unos barcos espectaculares".

Sobre su presencia en la Copa del América recuerda su experiencia en 2007 en Valencia: "fuimos quintos y no llegamos ni a la semifinal, la copa de aspirantes que hemos ganado ahora. Es una experiencia increíble, lo estoy notando en la repercusión, en la práctica es una regata como otro pero con mucha más presión. Aún no la he corrido así que no puedo contarte mucho más" afirma ilusionado.

Capi mientras tanto disfruta cada instante y en el Nàutic Arenal siguen con orgullo la experiencia de uno de los suyos en la regata más antigua del mundo y que más que de barcos parece que se trate de naves espaciales que van por el mar. Auténticos barcos voladores.