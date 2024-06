Melani Costa: "Te preparas para el adiós pero luego hay que vivirlo"

Vivió uno de los momentos más intensos de su carrera, el de la retirada, con gran emoción. Melani Costa, la mejor nadadora mallorquina de la historia y para muchos la mejor deportista femenina, ha dicho adiós a la competición a los 35 años.

Era la despedida perfecta, en casa, en las piscinas de Son Hugo en el Campeonato de España, ante su gente y todo el mundo de la natación. Subida al podio no podía contener las lágrimas al ver las imágenes de su carrera, una despedida muy emotiva para una carrera intensa y longeva en la que ha disputado tres Juegos Olímpicos, Pekín, Londres y Río, además de conseguir ocho medallas internacionales, campeona del mundo en piscina corta en los 400 libres y subcampeona del mundo en la misma prueba en piscina convencional.

Dice en Deportes Cope Baleares que en ningún momento se había planteado tratar de ir a París 2024, que para eso había que entrenar mucho y Melani ya está en otro momento de su vida. Dedicada a la fisioterapia, ha nadado en competición por última vez y ahora seguirá dedicándose a tratar de ayudar a otros nadadores y otros deportistas que lleguen a la consulta con los problemas que ella vivió. "Me duele aquí", o "me hice esto el otro día". Dice que "sabré muy bien de lo que me hablan cuando me indiquen me pasa esto o lo otro" y se muestra encantada de poder ayudar y "de haber podido preparar el después de la competición".

La nadadora calvianera reconoce que se recupera de la emoción vivida el pasado fin de semana: "te preparas para ese momento, sabes lo que quieres, pero a la hora de la verdad hay que vivirlo. Y cuando me dijeron vamos que te toca, ahí me rompí. Se me pasaba por la cabeza todo, estoy aquí en mi despedida de verdad, colgué el bañador diciendo es el momento. Me acordé de todo lo vivido, como cuando ves el túnel de la luz, todas las imágenes de mi carrera. Vinieron a verme mi familia, amigos, compañeros de la selección, fue todo súper chulo".

Costa, que desde hace años da nombre al polideportivo en su Calviá natal, admite que ha sido una carrera longeva: "es mucho sí, exploté a los 24 años y lo he alargado hasta ahora porque me estaba diviertiendo. Normalmente hacia los 27 o 28 la gente se retira en este deporte".

Añade que "lo que voy a echar de menos es ver a la gente que está en mi sintonía, sabes de lo que estás hablando y la emoción que tienes, Luego la adrenalina de ponerte el bañador de competición. Esto va a ser difícil reemplazarlo con nada, así que en eso viviré de los recuerdos".