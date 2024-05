La mejor despedida para Javier Aguirre

Nada más marcar su gol en Getafe, Muriqi miraba hacia el banquillo, señalaba y se iba corriendo a abrazar al entrenador, Javier Aguirre. Inmediatamente se formaba una piña en la banda con la celebración de todo el equipo con su entrenador. Poco después, Pablo Maffeo sorprendía a la defensa del Getafe y se daba el placer de marcar su primer gol de la temporada, ya veremos si su despedida del Mallorca, y hacía lo propio, corría hacia su entrenador.

"Vamos familia" dijo Aguirre que les gritaba a sus jugadores en esa piña de celebración. El RCD Mallorca finalizaba con esa victoria en Getafe en un partido en el que ya no había más en juego que la honrilla y una buena despedida para el técnico bermellón, con 40 puntos y en 15ª posición. Un final de liga dulce para compensar el amargor de la despedida. Porque ha quedado claro que el técnico estaba ilusionado por continuar, ha quedado más que claro que le ha dolido que no le renovaran.

Javier Aguirreha tenido la mejor despedida que puede tener un entrenador, el reconocmiento de sus jugadores. Es muy difícil liderar un grupo de futbolistas, es difícil hacerse respetar, pero aún más que le crean, siendo alguien tan alejado de ellos generacionalmente hablando y en casi todo. Si algo ha demostrado ese cálido homenaje de sus jugadores es que lideraba ese vestuario. Como líder de grupo ha tenido un valor incalculable,Aguirre lo ha demostrado sobradamente durante este tiempo, su arenga previa a la tanda de penaltis en Anoeta que acabaría clasificando al equipo para la final de Copa del Rey quedará para siempre. Su propia arenga en La Cartuja también. Por su forma de desdramatizar el fútbol y descargar de presión todo lo que podía a sus jugadores. Su método personalísimo que tiene que ver más con la escuela de la vida que con cualquier enseñanza académica de entrenadores o con cualquier conocimiento táctico.

El técnico estaba convencido de continuar, no se esperaba que el club tirara por otro lado. Como el año anterior, se emplazaron para cuando el equipo estuviera salvado, pero esta vez Aguirre no recibió mensajes de interés por parte del club, por parte de Pablo Ortells, como sí había ocurrido la temporada anterior. Por si acaso el técnico también lanzaba al aire hace meses que tenía cosas, para que el club también se moviera.

Pero sus sospechas se confirmaron cuando empezaron a aparecer nombres de técnicos. Aguirre ha encajado con deportividad las preguntas sobre Jagoba Arrasate, la tardanza en tener la comunicación del club, que llegó al tercer día tras conseguir la salvación matemática, y es que Pablo Ortells quiso hacerlo en persona en la vuelta a los entrenamientos en la ciudad deportiva.

Aguirre ha cogido cariño a la isla, le gustaba su vida en Mallorca y sobre todo le gustaba su trabajo en la ciudad deportiva Antonio Asensio. No cabe duda de que Aguirre deja un gran poso en su dirección de grupo, en su carisma y su socarronería, siempre agradecida en un mundo bastante de sota-caballo-rey del fútbol. Nunca sabías por dónde te iba a salir.

Objetivamente se había ganado seguir, ha cumplido los objetivos, tres permanencias y un bonus como la final de Copa del Rey. ¿Por qué entonces esta decisión de Ortells? El director de fútbol del RCD Mallorca ha valorado otras cosas seguramente y ha visto un equipo atascado, que no avanzaba. La liga ha sido un suplicio, es la verdad, ha habido pocos partidos que convencieran, sobre todo porque si bien defensivamente ha tenido un comportamiento como se esperaba del equipo, en ataque ha sido un drama. Han faltado recursos y diferentes planes para ganar, y ha castigado especialmente al equipo y sobre todo al entrenador, el desacierto ante portería, la falta de gol.

Con algo más de gol, seguramente no habría existido tanto debate, se habría repetido la temporada más que aceptable del curso anterior. Seguramente el debate sobre la falta de juego ofensivo habría sido menor, y quién sabe si entonces sí hubiera continuado. Lo cierto es que la falta de gol de Muriqi y Larin, Abdón ha cumplido con su rol como recurso, la falta de goles desde segunda línea también, han puesto en apuros al equipo, hasta el punto de que en muchas jornadas han sido defensas quienes han marcado.

Nadie podrá cuestionar el valor de un líder como Aguirre para este Mallorca,capaz de convencer a su equipo de lograr sus objetivos. Pero el Mallorca parece buscar un plan de crecimiento. Es decir, Aguirre ha sido un buen bombero pero ahora el club busca un arquitecto con el que construir. Hay que dar pasos hacia adelante, lo cual no significa que la temporada que viene no vayan a sufrir y quién sabe si acaban peor que el 15º puesto de esta temporada. Pero el plan es ese, una evolución de juego que permita crecer, sacar mayor partido a la plantilla y ser capaz también de optimizar los recursos de cantera. Para qué una ciudad deportiva si no hay espacio para los jóvenes que deben ir saliendo. Es el perfil que han buscado con Jagoba Arrasate si finalmente se cierra su fichaje.

Mientras tanto, Aguirre ha conseguido el cariño de los mallorquines, que siempre le agradecerán haber vivido una final de Copa del Rey, muchos de ellos por primera vez. Su carisma es indudable y queda un hueco para él en los recuerdos del mallorquinismo.





