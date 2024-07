Mariona Caldentey: "No hará falta darle tanta emoción a la próxima"

Tres mallorquinas titulares en el once de España en el estreno en los Juegos Olímpicos. Un motivo más para el orgullo del deporte balear, tras el regreso de Patri Guijarro a la selección (no estuvo en el Mundial tras no declararse elegible), junto a Cata Coll y Mariona Caldentey formaban el tridente mallorquín en la campeona del mundo, España, en su debut ante Japón.

El primer tiempo fue un manojo de nervios por parte española, que no podía imponer su superioridad ante las niponas, siempre muy competitivas y también con calidad, como quedó demostrado en el gol de falta de Fujino que no pudo detener Cata Coll. Pero poco a poco el equipo de Montse Tomé fue rehaciéndose, quitándose los nervios del estreno y desplegando su fútbol.

Un gol de Aitana Bonmatí dejaba las cosas en su sitio y en la segunda mitad las españolas empezaban a mandar, con una emergente Patri. Pero qué duda cabe que una de las jugadoras que marcan la diferencia es Mariona Caldentey, nueva jugadora del Arsenal tras una carrera llena de éxitos con el FC Barcelona.

La felanitxera dejó para el recuerdo un caño a Risa, sin embargo, con regusto agrio por el mal gesto de la nipona que se lesionaba la rodilla. La propia Mariona fue a interesarse por su rival al ver que abandonaba el partido en camilla. Pero el mejor momento llegaría con su jugada arrancando desde la izquierda, pared y tiro con rosca para marcar el segundo gol y dar la primera victoria a España en sus primeros JJOO de la selección femenina.

Mariona se mostraba muy contenta en el micrófono de Cope de Andrea Peláez: "Muy contenta porque teníamos la espinita de Japón (del Mundial). Hemos merecido ganar nuestro primer partido en una competición nueva". Añadía que "llevamos un año muy bueno ganando. Teníamos ganas de demostrar que les podíamos ganar".

