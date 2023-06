Marco Asensio hace historia y se convierte en el primer balear en lograr un título con España

Quizá el peor partido con España de Marco Asensio ha sido el que más recompensa le ha dado, su primer título con España, la Liga de las Naciones. Marco ha hecho historia para el fútbol balear logrando su primer título con la selección y convirtiéndose en el primer balear que lo consigue.

Titular en la final tras haber hecho muy buenos minutos en la segunda mitad ante Italia en semifinales, el mallorquín estuvo muy disperso durante el encuentro ante Croacia, a pesar de lo cual fue el jugador que tuvo más ocasiones, una de ellas de cabeza muy clara tras centro de Jordi Alba. Al menos tres ocasiones claras tuvo el mallorquín.

Pero no fue un buen partido del ex del Real Madrid. Desacertado en el pase, intrascendente en buena parte del encuentro, no encontraba los espacios que le hacen brillar ante una Croacia muy replegada, no parecía él. Quizá con su futuro resolviéndose estos días, quizá por jugar en Países Bajos, el país de su difunta madre, quién sabe qué circunstancias afectaban al jugador mallorquín, quien sin embargo no dudaba un instante a la hora de tirar su penalti en la tanda que ha dado el primer título a España de la era Luis De la Fuente.

"El futbol nos ha devuelto lo que merecíamos" decía Marco Asensio, quien reconocía que "para mi ha sido un partido complicado, tenía mucha carga emocional".

En cuanto a su futuro, no desveló si jugará finalmente en el PSG tras darse por hecho en la capital francesa. "Después de la celebración anunciaré lo que tenga que anunciar".















