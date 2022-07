El Mallorca ya suda en Son Bibiloni

El Mallorca 2022-23 ya está oficialmente en marcha. Tras pasar estos dos primeros días de la semana las pertinentes pruebas médicas, la plantilla del conjunto mallorquinista ha saltado hoy al césped de la Ciudad Deportiva Antonio Asensio para llevar a cabo la primera sesión de entrenamiento de la pretemporada y la primera de las varias sesiones de trabajo que el equipo balear realizará durante estos días en Mallorca antes de desplazar a tierras austriacas para llevar a cabo allí un mini 'stage' de preparación que rememora el que antaño realizaba la entidad bermellona en la icónica localidad de Kössen, situada muy cerca de la frontera con Alemania.

Ausentes Kang In Lee, Baba y Valjent, que tenían permiso del club para incorporarse más tarde a los entrenamientos, la plantilla mallorquinista, que ha contado con varios jugadores del filial en este primer entrenamiento de la pretemporada. En la sesión también han estado presentes jugadores como Álex Alegría o Lago Junior que han regresado de sus cesiones y con los que, en un principio, no parece contar Javier Aguirre de cara a esta nueva temporada. Quienes no han estado en esta primera sesión en el césped de Son Bibiloni han sido Baba, Kang in Lee y Martin Valjent ya que los tres disponían de permiso del club para poder incorporarse más tarde que sus compañeros al trabajo en la ciudad deportiva rojilla.

"Hoy ha sido un poco más tomar contacto con los compañeros y contarnos como han ido las vacaciones y tocar un poco de balón", ha explicado a los medios del club Ángel. El delantero ha reconocido sentirse "ilusionado" ante esta nueva temporada con el firme propósito de "hacerlo mejor que la pasada" campaña. Por su parte, Abdón Pratys ha señalado que "cuando comienza la pretemporada es inevitable mirar el calendario. Sabemos que el partido en Bilbao será intenso y difícil. Nos toca ir entreno tras entreno y preparar bien los partidos de esta pretemporada pero es inevitable no mirar hacia ese partido ante el Athletic"