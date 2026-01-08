Las Gabias se transforma con una millonaria inversión en servicios y la llegada del metro como revulsivos

El municipio de Las Gabias ha presentado su nuevo servicio de jardines, una pieza clave en la modernización de los servicios públicos para una ciudad que está creciendo a pasos agigantados. La alcaldesa, Meri Sádaba, ha explicado que la localidad está a punto de alcanzar los 25.000 habitantes, lo que exige adaptar los servicios a la nueva realidad. "Se necesita una mayor planificación, mayor rigor, mayor gestión", ha señalado Sádaba, destacando que el objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Un plan integral para el bienestar ciudadano

Este nuevo contrato de jardinería supone una clara apuesta inversora, ya que duplica el importe que se destinaba anteriormente al mantenimiento de zonas verdes. Con una inversión de casi 1.000.000 de euros para cuatro años, el servicio se amplía con maquinaria más moderna y un incremento de la superficie de actuación. El propósito final, según la alcaldesa, es "embellecer Las Gabias, el cuidar de los espacios verdes para hacer una ciudad más amable, más sostenible y sobre todo mejor cuidada".

Hacer una ciudad más amable, más sostenible y sobre todo mejor cuidada" Meri Sádaba Alcaldesa de Las Gabias

La mejora de los jardines no es un hecho aislado, sino que forma parte de un plan integral que incluye la renovación del contrato de limpieza viaria, la licitación del de recogida de residuos y la próxima adjudicación del mantenimiento del alumbrado público. Sadava ha subrayado que se trata de "aquellos servicios que los ciudadanos perciben de forma más directa y que forman parte de su día a día para que lo reciban con mayor calidad".

2026: un año clave con el metro como protagonista

El año 2026 se perfila como un "año especial para la ciudad de Las Gabias", en palabras de la alcaldesa. La culminación de las obras del metro será el hito principal, ofreciendo una alternativa de transporte sostenible. Esta infraestructura se complementará con otros proyectos de movilidad clave, como el vial de Machichón y el vial de Carlos Cano, diseñados para mejorar la interconexión entre los núcleos de población y facilitar los desplazamientos hacia Granada.

Patrimonio y deporte como ejes de futuro

En el ámbito cultural, el consistorio continúa su apuesta por la Villa Romana, a través de un convenio con universidades para seguir con las excavaciones. El objetivo es que el yacimiento se convierta en una "oportunidad cultural visitable". Sadava ha mostrado su optimismo ante los hallazgos, afirmando que pondrán a Las Gabias como un referente arqueológico. "Estaremos entre los 3 primeros de Europa, como villa arqueológica romana", ha asegurado.

Estaremos entre los 3 primeros de Europa, como villa arqueológica romana" Meri Sádaba Alcaldesa de Las Gabias

Finalmente, el reciente reconocimiento como Villa Europea del Deporte 2026 será otro de los ejes vertebradores del año. Esta distinción, según la alcaldesa, "viene a reconocer el trabajo que se ha venido haciendo desde hace años". Se impulsará una amplia programación de actividades para todas las edades, se mejorarán las instalaciones municipales y se potenciará el deporte base y a los más de 30 clubes y peñas del municipio.