El Mallorca revive tras su victoria en Anoeta y vuelve a mirar hacia Europa

El RCD Mallorca ha vuelto a la octava plaza, que este año puede clasificar para Conference League, tras una victoria tan importante como inesperada. Los bermellones ganaban en Anoeta, un campo en el que no ganaban desde 2003 y no marcaban un gol (en liga) desde 2007. Además, fue el primer partido de 2025 con la puerta a cero. Los astros parecieron alinearse en esta ocasión con tantas casualidades.

Cyle Larin fue el encargado de tomar el testigo en el tiempo del Caño Ibagaza, anterior goleador en el campo de la Real Sociedad. Había que "salvar al soldado Larin", que andaba perdido en los últimos tiempos, no marcaba desde Diciembre y tuvo que ser como fue, con un gran pase de Darder tras un robo a pase de Barrene, y un remate confuso con la colaboración de Aramburu.

Y es que los goles de Larin parece que no pueden ser rotundos. El delantero canadiense tiene unas enormes cualidades y sin embargo es muy irregular quizá por su falta de confianza en determinados momentos. Con este gol lleva seis, le hacía tanta falta que los bermellones se alegraron tanto por ellos como por su compañero.

Después una gran acción colectiva con una gran visión y ejecución de Dani Rodríguez dejaban a Darder con opción de remate y esta vez sí entraba porque Remiro no estuvo del todo fino. Otros remates perfectos de Darder no habían entrado por grandes intervenciones, y esta vez un remate no tan bueno sí entró. Quién puede explicar el fútbol.

Con este triunfo los mallorquinistas se dan un chute de moral y vuelven a mirar hacia Europa con 43 puntos. Es una puntuación que Jagoba Arrasate considera ya de salvación, que es lo más importante. Ahora restan siete jornadas, de las que sólo tres son en Son Moix, Leganés, Valladolid y Getafe, mientras fuera de casa tienen a rivales como Barcelona (la semana que viene) y Real Madrid. Todo es posible aún, lo que está claro es que si el equipo recupera la solidez defensiva como hizo en San Sebastián tiene opciones de ganar.