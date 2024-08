Maffeo sobre Vinicius: "Era bueno zanjarlo para ambos"

Los duelos entre Pablo Maffeo y Vinicius Jr han sido sísmicos en las últimas dos temporadas, pero afortunadamente han ido disminuyendo de intensidad de un tiempo para acá. La primera mitad del duelo del pasado domingo ante el Real Madrid hizo temer que de nuevo estallara la tensión entre ambos.

Hubo algún amago, un toque de Vinicius a Maffeo sin balón tras una carrera, que no pasó inadvertido en el estadio pero que no vio el árbitro Soto Grado y ninguno de sus ayudantes así como árbitro de VAR, Iglesias Villanueva, consideró de gravedad suficiciente, una calentura sin más. Las cosas parecían calentarse y el culmen fue la acción en la banda frente a los banquillos y el cuarto árbitro, en la que Maffeo impacta en la parte de atrás de la pierna del brasileño, aunque sin apenas fuerza. Fue un error de Maffeo que le valió la amarilla pero el colegiado y sobre todo el cuarto y el de VAR no consideraron que fuera de intensidad suficiente como para merecer la roja directa. Vinicius exageró al notar el contacto en su pierna pero después de esa tensión, todo volvía a la calma y, de hecho, dio paso a una reconciliación buscada por el propio jugador del Mallorca.

Maffeo se acercaba a Vinicius y trataba de cerrar cualquier tensión, un gesto que acababa con un saludo cariñoso entre ambos. Ha habido mucho más ruido mediático tras el partido, más que lo que ocurrido entre los futbolistas en Son Moix. Se ha pedido la roja para Maffeo y también las redes sociales se incendiaron de nuevo con toda clase de improperios hacia el lateral, algo que es ya un clásico, lamentablemente. En más de una ocasión el jugador ha denunciado dichos insultos y amenazas.





Maffeo ha explicado en el programa Directo Gol cómo quiso rebajar la tensión y por qué se acercó a hablar con Vinicus: "era bueno zanjarlo para los dos. La prensa quizá ha hecho su trabajo en meter caña, pero es una tontería que nosotros estuviéramos todo el día con rifirrafes, porque no favorecía ni a su imagen ni a la mía. No tengo ningún probelma con él, lo que pase en el campo se queda en el campo y ni él piensa en mí ni yo pienso en él". De hecho, días atrás en Jijantes decía Maffeo sobre Vinicius que "por amigos en común que tenemos, sé que es buen tío".

En cuanto a la jugada que ha provocado la cascada de reacciones, Maffeo indica en Gol que "parando la imagen se ve que le piso, sí que es verdad que tengo la suerte de que está el cuarto árbitro y ve la intensidad, intento arrastrar la pelota con el pie y le piso; ve la acción y es amarilla porque no ha sido dura. Él de hecho se levanta en seguida y juega. Parando la imagen la gente pide roja,roja, para mí es amarilla, protesté de hecho que no era ni falta pero luego viendo la imagen es amarilla. Así se lo dije al árbitro y al cuarto y ya está".

El jugador mallorquinista no ha podido evitar analizar con humor lo que significa jugar contra jugadores del nivel del Real Madrid: "los veía correr hacia mí y rezaba a Dios, qué hago aquí yo. Hablaba con Martin (Valjent), fue bonito porque todo el mundo quiere jugar estos partidos contra estos jugadores pero hoy estoy que no me puedo ni mover".