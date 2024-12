Luna Fluxá: "El sueño es llegar algún día a la Fórmula 1"

Ha hecho historia en el automovilismo mundial y en el deporte balear al convertirse en la primera mujer en conquistar un campeonato de la Federación Internacional de Automovilismo desde 1966.

Luna Fluxá se ha proclamado campeona del "Champions of the future" de karting de la FIA. Acaba de llegar de Abu Dabi de la última prueba y la piloto mallorquina atiende a Deportes Cope Baleares tras salir de clase, que ha sido lo primero que ha hecho tras regresar a casa desde la capital de Emiratos Árabes. "Estoy muy contenta y muy orgullosa de lo que he conseguido de mí misma por haber ganado este campeonato y hacer historia, la primera mujer desde 1966 en ganar un campeonato".

Allí pudo además de saborear su triunfo, como piloto del equipo junior de Mercedes compartir una jornada con los pilotos del equipo de Fórmula 1, Lewis Hamilton y George Russell. Dice Luna Fluxá en Cope que le dieron muy buenos consejos. "Me dijeron que siga esforzándome, que vale, he ganado un campeonato pero que no pare de trabajar y de estar motivada". No oculta que el sueño que tiene es el de llegar algún día a lo máximo, a la Fórmula 1, aunque sabe de la dificultad: "Mi sueño es llegar a la Fórmula 1 pero paso a paso, tengo que ir tranquila y conseguir lo máximo que se pueda".

La joven piloto de 14 años procede de una familia de motor, en casa debe oler a gasolina porque su padre Lorenzo Fluxá disputará el Dakar un año más, sus hermanos Lorenzo y Lucas también pilotan, el primero estuvo en las series de Le Mans, el segundo en la Fórmula 4. Y tiene que compaginarlo todo con los estudios: "llegué anoche de Abu Dabi y ya he ido al cole, es difícil pero trato de compaginarlo todo". Reconoce que ha aprendido mucho viendo a su familia: "he ido mucho a verlos, por ejemplo he ido a ver a mi hermano a ver Fórmula 4 y creo que he aprendido bastante para cuando me toque estar ahí. Por ahora me queda otro año en karting".