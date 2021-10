Luis García: "Me tiene preocupado Raíllo"

El técnico del RCD Mallorca repasó los temas de la actualidad de su equipo en Deportes Cope Baleares y uno de ellos sin duda es el estado de su central Antonio Raíllo, lesionado desde la pretemporada y que no ha vuelto a jugar desde la primera jornada. El jugador cordobés, que hoy cumple 30 años, sufre un edema óseo en el pie y sufre dolores que le impiden maniobrar y entrenar.

Luis García Plaza admite ante los micrófonos de Cope que "me tiene preocupado. Es un jugador muy importante para mí, estamos todos súper contentos con Franco Russo pero seguimos teniendo sólo dos centrales. No hay fecha todavía para Antonio, va a depender de un par de semanas a ver cómo evoluciona y ahí podremos saber algo. Así como Sedlar en un par de semanas puede estar. Y estoy agradecido a Oliván por jugar como central que lo ha hecho bastante bien, pero no podemos estar compitiendo así en primera división. Raíllo me preocupa porque puede ir para tiempo, en un par de semanas sabremos plazos y vamos a ver. Para mí por todo es un jugador importante en el equipo".

El técnico sí se mostró aliviado por haber podido contar con Valjent esta semana con el equipo al haber sido liberado por el seleccionador. "Esta semana hemos podido cuidarle, ha hecho regenerativo y ya la semana que viene se incorporará al equipo. Si llega a ir con la selección no hubiera podido ir a medias,tienes que ir a tope en los entrenamientos. Le hemos bajado mucho la carga, ha jugado todo. Así como el resto han entrenando bastante fuerte".

Siguiendo con los centrales, el entrenador mallorquinista lanza flores al argentino Franco Russo, que está debutando en Primera División desde lo más humilde del fútbol. En un reportaje en los medios del club reconocía que cuando llegó a España cobraba por partido 50 euros en el Tamarite y que iba al supermercado con la calculadora sobre lo que podía gastar. Pasaría por el Vilafranca, Espanyol B, Ontinyent antes de fichar por el RCD Mallorca que lo cedió una temporada a la Ponferradina. Luis García dice de Russo que "es futuro del Mallorca y presente. Es un jugador que nos está dando un rendimiento genial. Es un chaval que va a dar muchas,muchas alegrías al Mallorca. Estoy súper contento con él, siempre ha cumplido más que bien. Me parece un jugador muy bueno, debe adaptarse a primera, está debutando. Ha estado soberbio".

El equipo tendrá descanso el fin de semana antes de afrontar un mes de Octubre muy difícil con dos desplazamientos ante Real Sociedad y Valencia para recibir después al Sevilla. Los bermellones cuentan con 11 puntos merced a tres victorias, dos empates y tres derrotas. Han marcado 7 goles y encajado 12.

El técnico admite que han cambiado mucho las cosas al poder contar con la afición en el estadio y que ahora sí se nota la diferencia entre jugar en casa y fuera. Considera que ahora sí tiene influencia el factor campo de nuevo y que quiere que Son Moix sea un fortín.