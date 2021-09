Luis García: "Tenemos que conseguir la salvación a base de pelear y de sufrir"

El técnico del RCD Mallorca mostraba su cara más agria tras la inesperada derrota ante Osasuna, en especial al ser requerido por los goles encajados y las dificultades defensivas. Se vio muy incómodo y molesto al técnico por el hecho de no incidir las preguntas mucho más en las bajas y las dificultades que está pasando el equipo que por los propios defectos mostrados en el campo. Los bermellones sólo tenían cuatro defensas sanos de nuevo ayer (Sastre, Valjent, Oliván y Costa), Russo estuvo en el banquillo pero aún muy justo, además del canterano Gayà.

Si es cierto que Osasuna creó ocasiones no lo es menos que el Mallorca creó muchas también, que fue un toma y daca el primer tiempo en el que pasaron muchas cosas, muy entretenido para el espectador, sorprendentemente a pesar de ser el partido de las 14h, que suele ser más lento.

Los bermellones pudieron haber encarrilado la victoria en el primer tiempo a pesar del golpe del primer golazo, obra de Cote. Sin embargo los bermellones se sobrepusieron y dieron la vuelta con goles de Dani y Fer Niño antes del descanso. Todo iba más o menos bien, con un partido más trabado en la segunda mitad en la que se jugó muy poco (ésta sí pareció el clásico partido de las 14h), hasta que una acción brillante lo cambia todo, el gol de Íñigo Pérez de falta, para enmarcar. Los dos primeros goles que ha encajado el debutante Dominik Greiff en la portería han sido dos auténticos golazos. Algunos técnicos consideran que en el primero reacciona tarde. No es menos cierto que a Cote se le permite avanzar hasta cerca del área para buscar su posición de tiro, sin oposición, pero ello no quita el mérito del tremendo remate.

El gol que hace daño es el tercero, obra de Javi Martínez, varios rebotes y un centro en el que acaba anticipándose a Oliván en el área chica. Como comentaba Liaño en Tiempo de Juego, Greiff tiene buenas condiciones pero sorprendió su falta de jerarquía y dominio en su propia área. Precisamente era lo que pretendía corregir Luis García con el cambio de portero, ya que Osasuna es el mejor equipo en los duelos aéreos en Primera división. Esa envergadura del eslovaco, casi dos mestros, fue una de las razones del cambio de portero que sorprendía en el día de ayer, como explicó el propio entrenador.

A Luis García Plaza le incomodaraon varias preguntas seguidas sobre el cambio de portero y dejaba claro que le parecía que era debido a la derrota por lo que se preguntaba tanto por el portero."He pensado que tenía que jugar y ya está. Si hubiéramos ganado sería una anécdota, como hemos perdido a lo mejor le buscáis... es un portero que hemos traído, en pretemporada por lesiones no le hemos podido ver, hemos pensado que en semana de tres partidos y también con Osasuna que va muy bien por arriba, hemos pensado que nos podía ayudar, a lo mejor sigue jugando o a lo mejor juega Manolo. No tengáis miedo a esos cambios que a lo mejor puede haber más cambios".

Pero cuando más enojado se mostró fue al ser requerido por los errores en defensa:"Vamos a ver, el primero es un tiro de más de 20 metros, no sé qué falta de entendimiento de la defensa, el segundo es una falta por la escuadra. ¿Hay fallo de la defensa ahí? es que tiene que haber fallos, jugamos con un lateral de central, tenemos el central titular suspendido (sic), el suplente del central titular lesionado, el suplente del suplente lesionado. ¿No os dáis cuenta? a veces buscáis tres pies al gato".

Con tono más tranquilo, el técnico bermellón pidió que se pongan las cosas en contexto con las bajas que tiene el equipo y que haya unión:

"la situación del equipo es complicada, no clasificatoriamente. Antes de iniciar la liga, pensaba que estaríamos alguna vez en descenso. Antes de empezar, digo. Y si estamos por ahí rondando tenemos que saber convivir con ello. Sino es que estamos equivocados de lo que somos.Tenemos que conseguir la salvación a base de pelear, de sufrir, pasaremos rachas malas de dos, tres... partidos sin ganar. Suele pasar. Me voy a equipos que tienen que estar más arriba y les pasa. El equipo está con ganas de revertir esto, sabiendo que esto va a ser difícil. Espero que el sábado ganemos, vamos a saber quiénes somos y dónde tenemos que estar. Hay que estar muy tranquilo. De los siete partidos si borras el Real Madrid el equipo ha competido en todos. Si pensáis que vamos a salir y borrar alguien del mapa estáis equivocados. Hasta ahora no estamos en descenso. Espero no estar nunca, pero el día que estemos hay que estar y seguir y seguir. Mira el Alavés. La primera es la primera, hay que estar juntitos, recuperar gente, corregir errores, trabajar, estar juntos y tirar para adelante".