"No me sorprende lo bien que ha empezado el Mallorca. El otro día en Vitoria jugaron nueve futbolistas que ya estaban conmigo, con dos años más de experiencia y más buenos, con un bagaje en primera que no tenían, que juegan con su público y doy fe lo que es jugar con tu público en la grada. Un equipo que ha dado un paso adelante y ha hecho una inversión importante a diferencia de otros años. Ha firmado muchos jugadores con muchos partidos en primera división, jugadores de nivel. Es una mezcla como para que incluso fuera una de las revelaciones de la temporada. Esperamos centrarnos en nosotros y hacer un buen partido".

De esta forma se refería Vicente Moreno a su ex equipo antes del Mallorca-Espanyol de hoy, un duelo que ya fue intenso la pasada temporada por el ascenso y en el que es su segundo regreso tras su salida del RCD Mallorca. El dardo estaba claro hacia un club que en su último año, en Primera, entiende Moreno que no se había reforzado al equipo lo suficiente, a diferencia de esta temporada. Al mismo tiempo Moreno apuntaba la mayor experiencia de la plantilla que dirige Luis García, poniéndole mucha exigencia, la de equipo revelación.

El mensaje fue recogido por el entrenador bermellón, Luis García Plaza : "cada uno dice lo que le apetece. No sé si piensa que si nos salvamos sin ningún apuro seremos equipo revelación. Será por eso, ellos si se salvan sin apuros no son revelación. La diferencia es ésa".

Sobre la comparación hecha por Moreno sobre la planificación del Mallorca de hace dos temporadas y la actual, Luis García dice que "no sé si inviertieron o no, firmar sí firmaron, si salieron bien o mal es otra historia. He oído sus declaraciones diciendo que jugamos con muchos de sus jugadores que están de segundo año. Él igual, a ver si los que tiene (en el Espanyol) los han firmado todos nuevos. Tiene muchos que vienen de Primera. Y que hemos firmado mucha experiencia. El otro día había seis de aquel año, y de los otros cinco la experiencia es tremenda... Maffeo tres partidos, Russo que debutaba, Oliván el segundo, Mboula que era el segundo. Y Galarreta que debutó (intenta recordar cuándo, en realidad fue en la 2012-13). Una experiencia increíble. A lo mejor es que los hacemos buenos".

A pesar del cruce de mensajes entre ambos técnicos Luis García repite una y otra vez que no hay una rivalidad especial: "No le consideré nunca rival al Espanyol, no nos podemos comparar. Ha dicho que hemos hecho ocho fichajes, él ha hecho siete, Sergi Gómez, Víctor Gömez, Morlanes, Aleix Vidal, Loren, Dimata y creo que compraron un lateral cuando ascienden. Pero aún así, no nos podemos comparar. Ellos hace dos años compraron por 40 millones de euros y ahora los está disfrutando el mister. Si nos comparan con ellos pues encantado, rivalidad no hay. Fuimos dos equipos que hicimos un temporada increíble, ellos y nosotros. Rivalidad no existe, ellos estaban obligados y nosotros sorprendimos, no en estar arriba pero sí en hacer 82 puntos".

El técnico bermellón remata su respuesta a los mensajes de Moreno indicando que "ellos son un gran equipo muy bien trabajado por Vicente, si te digo la nómina de jugadores creo que son un equipazo. Son situaciones diferentes, entrenadores diferentes, él estuvo tres años y yo llevo un año y algo y no tiene que haber ninguna rivalidad. Es verdad que él ha hablado a veces de nosotros, cuando los árbitros y cuando dijo que se sentía parte del ascenso tendría que haber nombrado a Vicente, se me olvidó nombrar que era parte del ascenso nuestro también. Pero no hay ninguna rivalidad, son tres puntos y ya está".

En lo deportivo recupera a Jaume Costa, un alivio para el técnico ya que reflexionaba que si le pasaba algo a Oliván tendría que haber improvisado posiblemente con Lago Junior. Oliván será el titular pero Costa ya estará en el banquillo. Quien no estará será Raíllo seguramente.

Otras dudas son si Luis García pondrá un medio campo con Salva Sevilla de inicio y un posible 4-1-4-1 como ante el Betis o el 4-2-3-1 de Mendizorroza con Kubo titular y Salva saliendo en la segunda parte. También la referencia de ataque, es presumible la titularidad de Fer Niño quien ya debutaba en la segunda parte con gol ante el Alavés.

Los aficionados, con mascarilla pero sin pasaporte covid.-

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares tumbó ayer la orden del Gobierno balear de acreditar vacunación o test negativo o haber pasado la enfermedad para acceder al Estadio. Esta obligación se ha suspendido por vulnerar derechos fundamentales y no haber acreditado el Govern en ningún caso la justificación sanitaria de dicha medida, como recordaban en el Auto las magistradas al ejecutivo de Francina Armengol, ya que las personas vacunadas pueden contagiar igual que las no vacunadas. Ahora se especula con que el gobierno balear podría disminuir el aforo para los grandes eventos al no poder exigir ese requisito.

Así pues, los aficionados sólo estarán obligados a llevar mascarilla, sentarse en el asiento asignado, mantener distancia y no comer en el asiento. Ayer ya hubo colas para abonados que se apuntaron a lista de espera por si se liberan asientos de aquellos que no puedan ir.

El encuentro es a las 20h enel Visit Mallorca y lo ofrece como siempre Tiempo de Juego.

