Luis García: “Mi idea es hacer más rotaciones y espero que ellos me respondan”

El Mallorca se medirá al Albacete este jueves 22 de octubre. El encuentro tendrá lugar a las 19 horas de la tarde en el estadio de Son Moix. El Albacete llega con un nuevo técnico, López Garai, sustituto de Lucas Alcaraz. Y el conjunto manchego viene de realizar un gran partido y de conseguir una contundente victoria de 3-0 en su último encuentro de liga ante el Sabadell.

“Con Lucas Alcaraz el Albacete era un equipo que hacía un juego más directo, buscando tanto a Ortuño como a Zozulya, con dos delanteros referencia. Te complicaba también la vida. Ahora nos guiamos sólo por un partido y ellos han intentado cambiar el estilo en un partido.Intentan hacer un juego más combinativo, saliendo más desde atrás. Han quitado a uno de los dos delanteros, y juegan con un punto y un segundo delantero. Parece ser que el planteamiento que tienen es diferente. La victoria les dará confianza. Siempre que un equipo viene con un 3-0 es porque ha hecho las cosas bien y nosotros tenemos que seguir nuestra línea, intentar hacer nuestro fútbol, intentar ser otra vez un equipo dominante, un equipo que lleve la iniciativa y también saber defender. Intentar sumar tres puntos que nos permita seguir en los puestos de arriba. Es verdad que han cambiado y no les tenemos tan estudiado. No tenemos mucha información, nos guiamos por un partidos tenemos que estar atentos por si nos plantea algo diferente que no hayamos visto en este partido”, ha señalado Luis García este miércoles en la rueda de prensa previa al partido.

“El Albacete ha decidido cambiar de entrenador, ha entrado López Garai, de un estilo diferente. Nosotros vamos a hacer nuestro partido y sumar tres puntos más sería muy bueno para nosotros”, ha sentenciado el técnico bermellón.

“Depende un poco de las cargas que han llevado y las sensaciones de los jugadores. Mi idea es hacer más rotaciones el partido del domingo en Alcorcón, porque para el Sabadell alomejor no hacemos muchas. Creo que tenemos una plantilla donde podemos aprovechar esta situación, creo que nos viene bien. Mi idea es hacer más rotaciones y espero que ellos me respondan. Si mañana y el domingo hago rotaciones y funcionamos, para mí es una gran noticia. No es un problema. Si no funcionan me lo tendré que pensar con más tranquilidad. Pero desde luego creo que va a funcionar”, ha dicho el entrenador sobre las rotaciones.

Sobre el cambio de horarios, en relación a la posible suspensión del encuentro entre el Alcorcón y la Ponferradina por los 9 positivos por coronavirus en la plantilla del equipo madrileño, Luis Gracía ha asegurado que es algo que también preocupa en el Mallorca: “Creo que por desgracia es algo que también , y ojalá me equivoque, vamos a sufrir a lo largo del año. Desearles una pronta recuperación a las personas que lo están padeciendo en el Alcorcón”.

Sobre Luka Romero, que no ha vuelto a tener minutos desde su aparición ante el Sabadell en la jornada 3. “Se baraja que cuando lleve algún tiempo sin jugar, juegue con el segundo equipo, es algo lógico en un chico de 15 años. Él va a estar todo el año con el primer equipo, entrenando y cuando yo crea conveniente va a aparecer. Mañana viene convocado otra vez. De vez en cuando tiene que ir a jugar con el filial, necesita jugar más minutos. Estoy contento con él y seguro que lo voy a utilizar a lo largo del año”, ha asegurado el técnico.

Por otra parte, sobre la Real Federación Española de Fútbol que quiere convencer a Luka Romero para que vista la camiseta de la Roja, Luís García ha dicho que “como españoles y mallorquinistas estaríamos muy orgullosos”, pero que él “no se puede meter y es una decisión más del personal de Luka Romero”.

“El equipo está físicamente bien. Tenemos que intentar aprovechar las rotaciones con la amplitud de plantilla que tenemos. Con eso, cada partido lo vamos a jugar físicamente al cien por cien”, ha afirmado, añadiendo que espera que sea “un Mallorca que siga defendiendo lejos de la portería. Un Mallorca que juega en campo contrario cuando tampoco tiene el balón, que construya, que genere juego y ocasiones de gol como hemos estado haciendo en los últimos tres partidos. Siempre espero la mejor versión de mi equipo y espero no sorprenderme y ver una mala versión”, ha concluido el técnico mallorquinista.