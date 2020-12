Luis García alza la voz a su manera antes del parón

El Real Mallorca baja el telón de 2020 clasificado en la segunda posición de la tabla clasificatoria de la Liga Smartbank tras haber caído en un partido, el disputado este pasado sábado ante el Fuenlabrada, marcado por unas decisiones arbitrales cuanto menos cuestionables que hicieron que, por primera vez en esta temporada, Luis García Plaza,e ntrenador del conjunto bermellón, reflexionase en voz alta sobre una situación que parece no gustarle en demasía como es el alto nivel de críticas procedentes del entorno del Espanyol y, últimamente, del Leganés, dos de sus principales rivales en la pelea por subir a la Primera División.

"Tengo mucha categoría y mi eequipo también para no opinar sobre estas cosas. Si que digo, y no hablo de los árbitros, que competimos con dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona y se está metiendo mucha presión al Mallorca", dijo el técnico madrileño que reiteró varias veces que no se refería a los árbitros y sí al entorno de esos dos clubes. "El otro día en Leganés me hacían unas preguntas que...." afirmaba extrañado el técnico del Real Mallorca.

Sea como fuere, el equipo bermellón se marcha de vacaciones en posiciones de ascenso directo como el equipo con menos derrotas de segunda, dos en total, el equipo menos goleado de la categoría con siete goles en contra y con una espectacular racha truncada de un total de 17 partidos sin conocer la derrota, un hecho que le ha permitido sumar 41 puntos y llegar al segundo tramo de la competición con todas las posibilidades de lograr acabar la temporada certificando su regreso a Primera División. "El Mallorca va a ser un duro competidor que a lo mejor no pensaban que lo iba a ser tanto. Estamos luchando contra tres transatlánticos y nos van a tener que sacar de ahí a gorrazos", señaló con tono firme Luis García