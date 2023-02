Lucas Alcaraz: "Rendirse no es una opción"

Con 13 puntos de distancia a falta de 13 jornadas pocos creen ya en la permanencia en Ibiza. La segunda temporada de la UD Ibiza en el fútbol profesional lleva camino de descenso. Cuando son superados no tienen opciones y cuando son mejores no consiguen atar las victorias.

El último encuentro ante el Huesca ha sido otro ejemplo de lo que se viene repitiendo en los últimos meses, en especial desde la llegada de Lucas Alcaraz, que ha sido la etapa más competitiva del equipo celeste en esta nefasta temporada. Es cierto que el técnico granadino no ha obtenido el premio a esa mejora, con seis derrotas, sólo una victoria, la última del equipo el pasado 8 de Diciembre ante el Racing, y cinco empates. En total 8 puntos en 12 partidos.

Frente al Huesca los ibicencos se adelantaron con gol de Coke, que fue novedad en la banda derecha del centro del campo. Después daría la vuelta el Huesca con goles de Obeng y Andrei, con un magistral Joaquín Muñoz. Pero los celestes no bajaron los brazos y en el 68' Cristian Herrera marcaba su octavo gol de la temporada tras acción de Ekain para empatar el partido. Pelearon hasta el final pero no hubo manera de que llegara esa alegría para la afición de Can Misses, que ha seguido tirando del equipo.

Lucas Alcaraz tiene la difícil papeleta de gestionar un equipo que se ha acostumbrado a no ganar y mantener la tensión competitiva cuando falta tanto por jugar pero las esperanzas son muy pocas: "si rematas 18 veces, metes treinta y tantos balones al área y creas no sé cuántas ocasiones, pegas un poste y terminas 2-2 está claro que hemos concedido más de lo que hemos finalizado. Hemos generado mucho pero finalizado poco. Se gana en las áreas. Pese a que el equipo hizo un gran trabajo y grandísimo partido no hemos conseguido ganar. Nos ha faltado saber gestionar la transición defensiva y ser contundentes en esas disputas que generan los contraataques".

Añade que "nuestra ilusión es seguir perseverando, ilusión de generar metas a muy corto plazo. La afición está teniendo un papel impresionante, sin darle resultados nos mete en el partido. La afición está muy por encima de nosotros, no es un problema de voluntad es que no está saliendo. Pero vamos a estudiar todos los detalles y a darlo todo, rendirse no es ninguna opción".

Los celestes visitan ahora al Leganés el domingo a las 14h.