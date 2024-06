La carrera electoral a la presidencia de la Federación Balear de Fútbol (FFIB) hace tiempo que arrancó, con la declaración de intenciones de tres precandidatos, el actual director general, Jordi Horrach, Fausto Oviedo y Biel Matas.

Hasta la fecha los más activos han sido los dos primeros, que llevan tiempo explicando sus ideas en los medios de comunicación, mientras que Biel Matas se ha movido más entre bambalinas con los clubes, pero sin apenas aparecer mediáticamente.

Hasta la fecha son tres precandidatos, pero para poder ser candidatos deberán conseguir el apoyo efectivo de un montón de clubes, deben conseguir el aval del 25% de la Asamblea del fútbol balear, esto supone más de 50 clubes que deben prestar su apoyo a un candidato, y sólo a uno ya que el reglamento electoral impide avalar a más de un candidato.

Superar el corte y ser candidato es casi tan difícil como ganar después las elecciones, para muchos incluso más. Es una situación a la que está desacostumbrado el fútbol balear ya que no ha habido elecciones en las últimas décadas. Siempre ha sido un único candidato, y generalmente el propio presidente. Pasó con el difunto Antonio Borrás del Barrio y con posterioridad con Miquel Bestard. El actual presidente interino, Pep Sansó, fue designado por el ex presidente Luis Rubiales en una Asamblea en la que Bestard renunció públicamente a la presidencia. Pero Pep Sansó ya dejaba claro semanas atrás que no se presenta a las elecciones aunque apoya la candidatura de Jordi Horrach, dirigente al que incorporó al equipo de trabajo de la Federación Balear.

Recientemente, la Junta Directiva de la territorial realizaba el sorteo de los miembros de la Junta Electoral ante el notario Víctor Alonso-Cuevillas Fortuny, de entre todos los asambleístas. Este sábado 29 de Junio se celebra la Asamblea de la Federación, en la que se abrirá el proceso electoral. Se debe aprobar el censo electoral y se marcarán los plazos. Será el 11 de Octubre la fecha tope para que los precandidatos presenten los avales necesarios de los clubes para poder presentarse a las elecciones,deben contar con el respaldo de un 25% de la Asamblea.