El lioso fichaje frustrado del portero eslovaco Dominik Grief

Un clásico de los mercados de fichajes invernales en el Mallorca, un fichaje frustrado. Como ocurriera hace un año con el centrocampsita francés Zungu, quien viajó a la isla igualmente para finalmente su club de origen frustrar la operación, se ha repetido la situación con Grief. El portero mostaba mensajes de añoranza y pena al no poder fichar el pasado lunes, desde la habitación de su hotel en Palma.

No se puede decir que el RCD Mallorca haya tenido poco éxito en el cierre de este mercado invernal, con la llegada de tres jugadores descartados de equipos de primera división pero que pueden ser muy aprovechables para el líder de la segunda división, pero no es menos cierto que el fichaje frustrado del portero internacional eslovaco Domink Grief sigue dando que hablar.

El jugador se ha entrevistado en las últimas horas con el director deportivo del RCD Mallorca, Pablo Ortells y el director financiero Alfonso Díaz. La reunión ha servido para tratar de aclarar lo ocurrido en las últimas horas, especialmente le lunes cuando finalmente se frustró la incorporación de este joven portero que ha disputado esta temporada 15 encuentros.

El Slovan de Bratislava ha querido dejar clara su postura en las últimas horas mediante un comunicado extenso en su web en el que el presidente Ivan Kmotrík manifieta que el jugador no estaba autorizado a viajar a Mallorca y que el fichaje no se había frustrado en las últimas horas de mercado sino que no podía llevarse a efecto, ya que el Club necesita a su portero y no estaba por la labor de que saliera en este mercado invernal.

El mandatario afirma que por la lesión de su otro portero "le dijimos a Domink que se quedara en la concentración del equipo en Turquía hasta conocer los resultados. se le prohibió viajar a España". Según el presidente del Slovan "Dominik no dijo nada de su viaje y viajó sin nuestro consentimiento".

Kmotrík considera que la estrategia de presionarles para que se hiciera el fichaje no es adecuada y lamenta que se haya pretendido por parte del jugador y su agente. Finalmente el presidente espera que en verano se pueda volver a hablar de la salida del portero si el Mallorca sigue interesado.

Habrá que ver cuál es la postura del RCD Mallorca. Lo que resulta evidente es que alguien ha engañado a alguien. O bien el Mallorca ha sido engañado tras haber presentado una oferta el pasado día 24, según reconoce el propio mandatario eslovaco, y ha obrado de buena fe para tratar de cerrar el fichaje, o bien el Mallorca ha asumido un riesgo y ha aceptado la estrategia de negociación y presión supuestamente del agente del jugador.

Mientras tanto el Mallorca no se ha manifestado al respecto ni tamopco su responsable deportivo, Pablo Ortells, ha hecho valoración alguna sobre el mercado de fichajes. Como siempre será el entrenador Luis García quien ofrecerá la valoración, el técnico además de tener al equipo líder ejerce casi de interlocutor del club. El propio técnico ha sido el primer interesado en reforzar varias posiciones y tener una plantilla larga.

A todo esto los aficionados del RCD Mallorca llenaron de mensajes la cuenta oficial del Slovan de Bratislava pidiendo "libertad" para Domink para que dejaran salir al jugador. La otra cara la protagonizaban los radicales del Slovan que han llegado a insultar a su jugador.

En todo caso el fichaje frustrado provocó la llegada a última hora de Koke Vegas del Levante, un portero también joven de 25 años y que tiene un perfil similar a Parera en cuanto a partidos jugados. Sin duda el más perjudicado en este mercado ha sido el portero de Manacor, a quien se le impidió salir a pesar del interés por fichar otro portero por parte del RCD Mallorca.