Leo Román: "Mi futuro lo dejo en manos de mi agente y del club"

Mallorca - Publicado el 16 may 2025, 08:37

Leonardo Román Riquelme ha despertado la curiosidad de media Europa después de sus portentosas actuaciones ante el Barcelona y el Real Madrid.

Si por un lado ha pasado una temporada frustrante porque no ha jugado lo que quería (y además después de las ofertas que tuvo para salir), por otro lado con sus partidazos ante Real Madrid y Barcelona ha tenido el doble de repercusión que si hubiera tenido esas actuaciones ante otros rivales.

El hecho de rotar en la portería por parte del técnico Jagoba Arrasate con los partidos entre semana, que curiosamente han coincidido con los encuentros en Montjuic y el Santiago Bernabéu, le ha permitido mostrar todo el repertorio que lleva dentro. La pregunta más repetida entre mallorquinistas y sobre todo en los aficionados de otros equipos que no le conocían es: "Y es el portero suplente?"

El portero ibicenco tuvo 11 intervenciones ante el Real Madrid, algunas de gran mérito; llegó un momento en el que ya no se atrevían casi ni a tirarle los blancos de media o larga distancia. Los Mbappe, Bellingham, Güller, Valverde... lo habían probado de todas las maneras.

Leo Román se mostraba esta vez más tranquilo que tras su partidazo en Montjuic, cuando lanzó un dardo al club diciendo que había sido una temporada muy difícil para él "por la mala gestión del club".

Esta vez, tras el partidazo en el Santiago Bernabéu, el portero ibicenco se mostraba más calmado y contento: "sé que la idea del míster es entre semana dar la portería al otro portero. Y ahí estaba mi oportunidad y la he intentado aprovechar. No he jugado los minutos que yo deseaba pero sabía que igual lo podía compensar con estos dos partidos y mostrar a la gente cuál es mi nivel".

Muchos ven a Leo Román fuera del Mallorca este verano porque le queda un año de contrato, la cláusula ronda los 10 millones de euros y sus actuaciones le han colocado en el escaparate de media Europa. El Mallorca ha tratado insistentemente de renovarle tanto a él como a Greif, ambos acaban en 2026 para tener una mejor posición en un traspaso, pero sin éxito.

Sobre su futuro, Leo Román indica que "lo dejo en manos de mi agente, del club y entre ellos que se pongan de acuerdo para lo mejor para todas las partes. Siempre voy a buscar lo mejor para mí y también para el club".

¿Puede el Mallorca reconducir la situación y convencerle? Para que ello ocurra el Mallorca deberá dejarle claro al portero ibicenco que apuesta por él, pero aún así si llegan equipos importantes con ofertas altas para el portero será muy difícil.