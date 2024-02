Lee Aaliya: "Gracias por todo el apoyo que he recibido"

Pocas alegrías se han llevado esta temporada los aficionados de los equipos de Palma de baloncesto, pero en el Palmer Mallorca van a tener la oportunidad de asistir al crecimiento de uno de los mejores proyectos del baloncesto argentino. El joven talento Lee Aaliya (de padre ghanés), un ala-pívot de 2:05h e internacional sub 19 argentino, acaba de aterrizar en Mallorca tras fichar por UCAM Murcia por cuatro temporadas.

El club de la Universidad Católica ha cedido al jugador al Palmer para que comience a foguearse en nuestro baloncesto gracias a la mediación del agente mallorquín David Carro, para que el joven argentino que no ocupara plaza de extranjero ya que tienen al estadounidense Harris (Aaliya es cotonou) y de esta forma pueda ayudar a un equipo muy necesitado con 5 victorias y 12 derrotas. Precisamente el Palmer se reencontraba con el triunfo el pasado fin de semana en Sant Feliu.

Aaliya es un ala-pívot de 2:05m, cuya marcha a la NCAA se daba por hecha a la Universidad de Michigan. Finalmente no fue posible y ha dado el salto a España para fichar por UCAM y ahora jugar lo que queda de LEB Plata, nueve partidos. El jugador ha hecho un comunicado de agradecimiento a los clubes y la gente que le ha apoyado.





En el último Mundial sub 19 tuvo una gran actuación, promediando 17.1 puntos y 9 rebotes por partido. El agente mallorquín David Carro ha trabajado para la llegada de este jugador a un Palmer muy necesitado en el furgón de cola de la LEB Plata. Carro señala que es un jugador de la factoría Claudio Villanueva, conocido agente argentino.





Aaliya, hijo de un ex luchador ghanés que emigró a Argentina y de madre argentina, tiene un hermano también jugador de baloncesto, escolta. Sobre su pase frustrado a Michigan, su agente argentino Claudio Villanueva explicaba que "económicamente era muy bueno pero luego le empezaron a poner piedras. A mí personalmente el baloncesto universitario estadounidense no me les hace mejores. El único jugador que salió de la Universidad y llegó a ser una estrella es Pepe Sánchez. Nunca me llamó la atención. En cambio hay montones de jugadores argentinos que han explotado en España, montón de chicos jóvenes que han explotado en Europa como Juani Marcos, les exigen pero les atienden muy bien".

En torno a Aaliya, Villanueva indica en el programa "Uno contra uno" que "tiene todo para ser bueno. Capacidad atlética y técnica extraordinarias, gran físico. Tiene todo para crecer. Le faltan partidos, en Gimnasia y Esgrima de la Plata no le ponían, jugaba en la selección y su explosión fue en el Mundial. Tiene muy buenas cosas a favor, escucha, educado, tiene su temperamento. Esperemos que eso explote para bien. Tengo mucha confianza en él. Tiene una buena familia, su papa ghanés le ha permitido sacar ese pasaporte que le permite jugar como cotonou que es como decir comunitario".

El jugador será presentado este viernes tras pasar el reconocimiento médico y entrenar con sus nuevos compañeros. Se ha encontrado un jugador que le ayudará, Toni Vicens, que conoce muy bien el baloncesto argentino ya que se proclamó campeón de liga hace un par de años, y que juega en su misma demarcación. Aaliya debe aportar físico en la pinstura y puntos para un equipo con mucho jugador ofensivo y técnico pero poco físico.





Aalya brillaba en el último Mundial sub 19

El comunicado del Palmer:

El ala-pívot argentino de 2,05 m se incorpora a la disciplina del equipo hasta final de temporada. El jugador es una de las grandes joyas del baloncesto argentino. En el pasado mundial sub-19 aportó 17.1 puntos por partido. Aaliya fue capaz de promediar 9 rebotes para su selección durante el campeonato. En la cita mundialista realizó una actuación para el recuerdo contra Canadá en la que consiguió 31 puntos, 20 rebotes y tres tapones. El talentoso jugador se formó en el Tolosa, posteriormente desembarcó en la Gimnasia y Esgrima de La Plata. El ala-pívot también militó en Atenas de Córdoba, lugar en el que se fogueó en Liga Nacional.

Pablo Prigioni, seleccionador argentino, no tardó en detectar las cualidades de Aaliya y le hizo debutar con la selección Argentina absoluta. El internacional argentino es capaz de ser diferencial en muchos aspectos del juego. La explosividad, su habilidad para dominar en la pintura, la intimidación en defensa, su velocidad y un más que notable manejo de balón le convierten en una amenaza para los rivales.

Lee Aaliya no es únicamente un jugador con un futuro más que brillante, es un talento llamado a dominar el presente. Las actuaciones que ha realizado internacionalmente o en Argentina son la prueba de que su evolución avanza a pasos acelerados.

Son Moix tendrá la fortuna de poder vibrar con una de las promesas más espectaculares del baloncesto sudamericano»