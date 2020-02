Kohlberg reconoce discrepancias con Molango, habla bien de Moreno pero no nombra a Recio

El presidente del RCD Mallorca Andy Kohlberg reconoce discrepancias sobre el proyecto a largo con el despedido CEO, Maheta Molango. Es una forma de decir que no estaban contentos con él pero sin entrar en detalles, el término "proyecto a largo plazo es algo" que los propietarios del Club repiten con frecuencia para referirse a su presencia en el RCD Mallorca. Queda claro que contrariamente a lo que se decía en círculos de aficionados, a los propietarios sí les importa lo que ocurra en el Mallorca y no están de salida, todo lo contrario parece.

Kohlberg habla así en su círculo de confianza, será extraño que haga declaraciones (si es que las hace) en contra de Molango. El presidente, además, ha reforzado ante su gente el trabajo hecho por el consejero delegado durante estos últimos cuatro años, pero sobre todo elogió ante los suyos al entrenador, Vicente Moreno, mientras que por ahora no se ha referido a Javier Recio, director deportivo, lo que abre la puerta a especulaciones sobre si saldrá reforzado o por la puerta como Molango.

Llama la atención la buena opinión del presidente y por lo tanto también del propietario Robert Sarver sobre el técnico Vicente Moreno, sin apenas haber tenido contacto con el de Massanassa, ya que nunca durante este tiempo ha habido un hilo directo con el técnico del RCD Mallorca.Se basan en su trabajo. El interlocutor y la base de información para los propietarios de todo lo relacionado con el Club siempre ha sido la que era su persona de confianza, Maheta Molango. Pero eso no quiere decir que no tuvieran información diversa sobre Molango. El presidente habla maravillas en su círculo cercano del técnico, quien sale reforzado con esta decisión tomada por Sarver de cambiar de rumbo en los despachos en lugar de en el banquillo, como suele suceder en el fútbol.

Como viene informando Deportes Cope Mallorca Molango estaba virtualmente destituido desde el cierre del mercado invernal, y su destitución formal y pública se produciría a la llegada de EEUU del presidente Andy Kohlberg. Ayer fue el día. Y tras hacerse público el despido por parte del Club, el presidente llegaba a las oficinas junto a Le Saux para informar a ejeuctivos y trabajadores sobre el cambio. Tras nombrar a Alfonso Díaz como nuevo director ejecutivo de forma interina (básicamente porque alguien debe tener firma y hasta que no se incorpore otro CEO), Kohlberg explicaba que Maheta ha hecho un buen trabajo estos años pero que había discrepancias a largo plazo sobre el proyecto.

Llamó la atención que Kohlberg hablara de Vicente Moreno pero no de Javier Recio. Dijo que están contentos con el trabajo del técnico, al que hay que apoyar y de que todo sigue igual en el Club, indicando que los trabajadores cuentan con su confianza.



A todo esto el director Deportivo Javi Recio se encuentra de vacaciones tras cerrare el mercado invernal, su última entrevista fue a Deportes Cope Mallorca, en la que indicaba que el hecho de que no hubieran llegado más refuerzos no se debía a un problema económico. Habrá que ver si Kohlberg le respalda como responsable deportivo del RCD Mallorca o por el contrario sigue los pasos de Molango. Si algo está claro con la decisión de la propiedad, es que a quien no hacen responsable de la mala temporada es al técnico Vicente Moreno.

En cuanto a Le Saux, quien ha acompañado en todo momento a Kohlberg, a pesar de que en los últimos días se había especulado con su posible entrada en el organigrama del club, parece descartado que vaya a ser así. Le Saux es un consultor de Robert Sarver y Andy Kohlberg como lo es Steve Nash, si acaso más implicado y con mayor conocimiento sobre fútbol por haber sido futbolista profesional, pero no domina el español ni conoce el fútbol español, por lo que cuesta pensar que Robert Sarver le quiera situar como responsable del Club. Evidentemente sí tiene importancia su opinión ya que los propietarios no vienen del fútbol (soccer en EEUU).

En el RCD Mallorca nadie conoce las intenciones de Sarver y el presidente Kohlberg, pero extraña mucho cuando se plantea la posibildad de que Le Saux entre a trabajar en el Club.