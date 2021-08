Kang In Lee, bermellón hasta 2025

Era cuestión de tiempo y esta tarde, alrededor de las 15.45 se ha hecho realidad. Kang In Lee es desde hoy nuevo jugador del Real Mallorca. El jugador de Corea del Sur se incorpora a la disciplina mallorquinista firmando hasta el 30 de junio de 2025 tras haberse cerrado su desvinculación definitiva del Valencia, club al que llegó con el aura de ser el futuro del conjunto ché. Ahora, sin embargo, aterriza en el Mallorca dispuesto a pelear por su sitio en el once y ser otro jugador que le ponga las cosas complicasdas a Luis García Plaza, entrenador del conunto mallorquinista a la hora de conformar un once.

Aunque en un principio el Real Mallorca no tenía pensado realizar más incorporaciones tras las hechas este verano, la oportunidad de hacerse con los servicios de un jugador de un talento tan destacado como el de Kang In Lee ha hecho que la dirección deportiva se replantee su idea inicial y apueste por incorporar a un futbolista que, además, llega a la isla sin tener el Mallorca que desembolsar cantidad alguna por su traspaso al haber quedado libre tras su desvinculación con el Valencia.

El Mallorca, siguiendo la línea de presentaciones que lleva a cabo desde hace un tiempo, ha presentado oficialmente a Kang In Lee con un vídeo que emulaba al realizado por el Paris Saint Germain para presentar a Messi aunque con un final algo distinto puesto que en el caso del argentino el final era el de su figura en mitad del campo y en el caso de Kang In Lee el final del vídeo y su saludo a la afición mallorquinista se producía tras dejar claro que el causante de la caída del dron al verde de Son Moix había sido un balonazo del nuevo jugador bermellón.