Kang-In Lee, el fenómeno de masas del RCD Mallorca

Ha terminado hace rato el partido en Son Moix y el ambiente es relajado, hay satisfacción calmada tras la victoria ante el Valencia. Todo va bien, el equipo está salvado hace tiempo, la respuesta de la afición mallorquinista es buena, un jueves 19:30h y a pesar de tener todo hecho, con Europa cerca pero tan lejos, han acudido casi 15.000 personas al Estadio.

El presidente Andy Kohlberg, que ha vuelto a la isla tras varios meses, tiene una media sonrisa en el rostro, impecablemente vestido, viene de la sala de encuentros tras el partido en la que directivos, jugadores y asistentes de pago se toman su ágape, y felicita a Jaume Costa: "buen pase" le dice en inglés al lateral. Se refiere a la jugada del gol en la que el valenciano ve a Lee y el coreano pone el centro para el remate de Muriqi. "Habéis hecho un buen partido" le insiste el presidente a un Costa que ha estado saludando a todos los paisanos a los que conoce del Valencia.

Unos instantes después aparece Kang-In Lee, vestido todavía de jugador pero con la indumentaria de paseo. Es inevitable darse cuenta de que sale del estadio Kang-In Lee porque tras él va una veintena de coreanos. Va su familia pero un montón de acompañantes detrás. Son compatriotas que viajan expresamente a Mallorca y pagan por el servicio vip del club para poder compartir un momento con la joven estrella surcoreana.

Y así cada partido. Uno tras otro. Lee llega hasta su venículo y se dirige hacia la salida donde al menos un centenar de coreanos le esperan con gritos para que se pare, le corean, los educados coreanos que aguardan en orden la salida de su ídolo le gritan, le animan para que Kang-In les salude y si puede ser se pare. A veces lo hace, otras veces saluda y sigue.

Y así cada partido.

El jugador de Incheon experimentó un nuevo rol en el equipo ante su Valencia, el equipo en el que se formó durante tantos años. Aguirre le colocó como carrilero zurdo en la primera parte, vio la amarilla muy pronto. Sufrió. El técnico se inventó este recurso ante la falta de laterales (Costa estaba muy justo), pero reconoció que se equivocó. En el segundo tiempo se incorporó al medio campo y volvió a ser el mejor de su equipo. Suyo fue el centro del gol, la sociedad con Muriqi ha sido magnfícia.

Cuando Kang In Lee y @MuriqiVedat se juntan... SIEMPRE pasan cosas ??



El gol del delantero kosovar que le da la victoria al @RCD_Mallorca y que pone la zona baja AL ROJO VIVO ??#LaLigaEnDAZN ? pic.twitter.com/pEpzSLqLZE — DAZN España (@DAZN_ES) May 25, 2023





Kang- In Lee lleva seis goles (le anularon uno injustamente ante el Cádiz) y seis pases de gol. Ha hecho una segunda vuelta espectacular. Pocos le ven la próxima temporada en el RCD Mallorca, por lo que el encuentro ante el Rayo en Son Moix podría ser su despedida de Son Moix. El verano será largo, algunos equipos de la Premier League le quieren, el Atlético podría subir la apuesta e ir a por él, en Enero fue muy tímido en su interés. Todo puede ocurrir y también nada, que cosas más raras se han visto en fútbol.

Pero allá donde esté acudirán los cientos de coreanos que le siguen por todos los campos. No hay partido del Mallorca en el que no se vea alguna bandera de Corea del Sur, en todos los estadios. Más si cabe en Mallorca. Anoche ante el Valencia no fue una excepción. Un centenar de seguidores le esperaban a la salida.

De vuelta de cenar tras el partido, joer con los koreanos ?? pic.twitter.com/HF7BLFf9aj — Vols deixar de dir dois? (@salutibonanit) May 25, 2023





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado