Juana Camilión consigue la medalla de plata y hace historia

Juana Camilión ha conseguido la medalla de plata y, con ello, hacer historia. Se ha convertido en la primera campeona olímpica de baleares de baloncesto femenino 3x3. Después de vencer a Estados Unidos, la selección española se enfrentó a Alemania. Durante la final, Camilión fue la máxima anotadora del encuentro con seis puntos. Sin embargo, no fueron suficientes para hacer frente a las germanas y perdieron 16-17.

A pesar de no lograr la cima, las chicas obtuvieron la medalla de plata, y es todo un hito. Pedro Gordo, el que fue entrenador de la campeona olímpica mallorquina en categorías inferiores del Bahía San Agustín, ha afirmado a COPE que es "una medalla de plata, pero el camino es de oro". "Juana es un ejemplo a seguir. Su humildad, trabajo y esfurezo la han llevado a la cima", ha expresado Gordo. Además, el ex entrenador de la mallorquina ha objetado que "llegar a unas Olimpiadas donde te encuentras a equipos de un nivel tan fuerte puede hacer que la moneda caiga a cualquier lado". Asimismo, ha considerado que "la unión e ilusión de las chicas" ha sido clave para su hazaña.

Vista atrás

Pedro Gordo entrenó a Camilión cuando ella era cadete. Es decir, cuando tenía entre 14 y 15 años. No obstante, en aquel entonces no resaltaba: "No estaba muy desarrollada físicamente, aunque tenía un buen nivel técnico", y ha querido añadir: "En un año dio un gran cambio físico, por lo que su forma de jugar cambió y pasó a ser la líder". De igual modo, Gordo ha admitido que en "ningún momento" pensó que fuera a "llegar tan arriba", porque lo que ha conseguido es muy difícil de lograr.

"Cuando se fue a Estados Unidos llegaban noticias muy buenas de ella. Ahí fue cuando empezamos a pensar que podría tener un futuro muy bueno en el baloncesto", ha afirmado Pedro Gordo. Juana Camilión se fue con 19 años a América a jugar con Lona Gaels, un equipo universitario, y a los cinco años regresó a España de la mano de Movistar Estudiantes para jugar en La Liga Femenina Endesa.