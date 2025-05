Juan Domingo de la Cruz: "Rafa Rullán era un jugador respetuoso y muy respetado"

Mallorca - Publicado el 06 may 2025, 14:06 - Actualizado 06 may 2025, 17:27

Rafa Rullán nos dejaba a los 76 años el pasado fin de semana tras una larga enfermedad que le había provocado un grave deterioro. Una leyenda del baloncesto español, el pionero del baloncesto balear que jugó y ganó mucho con España.

Ganó 14 ligas, nueve Copas del Rey y tres Copas de Europa con el Real Madrid. Además, 162 veces internacional con España. En Mallorca, COPE le rindió homenaje en 2001 concediéndole el Premi Popular.

En la pista los rivales pero no enemigos fueron los jugadores del Barcelona, en duelos que siempre han sido calientes. Rivales y compañeros como por ejemplo Juan Domingo de la Cruz, leyenda del Barcelona y que compartió vestuario con el mallorquín con España.

De la Cruz, residente en Mallorca desde hace muchos años y habitual analista de Deportes Cope Baleares, le recuerda con mucho cariño: "Rafa fue el primer 4 ó 5 que empezó a tirar de fuera, a alejarse, fue innovador, como ahora que todos los grandes son tiradores de tres. Él ya lo era, con un gran lanzamiento. Jugador muy ágil, complicado de defender porque se alejaba y hacía buenos tiros. Basta ver su currículum y todo lo que ha ganado. Fue mi primer compañero de selección cuando debuté con la selección, la relación fue muy estrecha. Su hermana vive en Mallorca y su sobrino estuvo jugando desde pequeño con mis equipos. Conocía a su hermano también. La relación fue bastante estrecha. Recuerdo anécdotas muy buenas con él, era un fanático de la música caribeña, en el debut yo flipaba porque me tenía con un disco que no me lo voy a quitar de la cabeza. Yo le decía cambia el disco ya. Era muy esto para dormir, se ponía unas gafas para dormir y todo oscurito. Aprendí mucho de él, coger amor a su club, la forma que tenia de vivir el baloncesto. Es una gran pérdida, es una persona a la que le teníamos todos mucho aprecio. Era muy respetuoso y muy respetado".

El Real Madrid le homenajeaba el pasado fin de semana antes del partido ante el Valencia en la ACB, las reacciones no se hacían esperar en todo el baloncesto español y en Baleares, con la Federación Balear de Baloncesto, clubes y ex jugadores como De la Cruz o Coll.