Juan Domingo de la Cruz: "Me dan ganas de devolver la medalla"

Un hecho insólito se está produciendo en el deporte español. Deportistas de élite, algunos de ellos glorias admiradas en su día por los aficionados, están luchando en plena jubilación por su pensión. Deportistas de élite sin pensión, así podría resumirse la situación, cuando los deportistas profesionales ganaban dinero pero no tanto como hoy en día, y sobre todo cuando su figura jurídica no estaba tan marcada como hoy en día.

Es el caso de un millar de deportistas españoles, entre ellos Juan Domingo de la Cruz, leyenda del Barcelona y de España, ganó con el equipo nacional la plata de Los Ángeles 84, el primer gran éxito del baloncesto español.

De la Cruz está peleando junto a su otrora rival Fernando Romay y sin embargo amigo por lo que es justo, una jubilación digna. Romay está asumiendo de alguna forma la portavocía de ese gran grupo de deportistas de las décadas de los 80 y 90 a los que no les reconocieron una relación laboral y cotización a la Seguridad Social, aunque contribuyeron como todo hijo de vecino con sus impuestos.

De la Cruz deja claro en COPE que tampoco ganaban entonces lo que ganan hoy los jugadores por ejemplo en su caso del FC Barcelona. El "lagarto", como se le conocía, lleva tiempo peleando por esta cuestión, ya que se les empezó a reconocer como jugadores profesionales justo cuando él se retiraba. Fueron años y años de carrera sin alta en la Seguridad Social, de lo que los deportistas no tienen ninguna responsabilidad.

La pelota está en el tejado del Gobierno, pero De la Cruz ha explicado en Deportes Cope Baleares desde la Copa del Rey Mapfre cómo lo lleva: "esto era así entonces, hasta finales de los 80 no entró en re´gimen de la Seguridad Social el baloncesto. Los equipos en los que estuve no me declararon en la SS. Estuve en el Barça, en Manresa, Tau y Valladolid. No estábamos ahí. Al ser jugador internacional olímpico no podíamos ser autónomos, éramos amaters compensados, en el ramo de artistas y toreros. Hay cosas que no se entienden. No llego a los 15 años que te dan un mínimo, por un año no me aceptaron. En Inca estuve dos años, reconocido por el juez, relación laboral, pero como desapareció el Inca no me reconocen ese año. Están tardando dos años en contestarme. A nivel nacional Romay está en contacto con la ministra Pilar Alegría. Muchos ponen a caldo a Romay porque si cobrábamos y tal, no cobrábamos lo que cobran hoy en día, por supuesto mejor que un trabajo normal sí, pero no como ahora. Trabajábamos 12 años al año y ni veíamos a la familia. A nosotros por la medalla de Los Ángeles nos dieron una miseria. Yo no me hubiera podido retirar a los 31 por tener la vida resuelta, para entendernos. No se piden 2.000 euros, cada uno tendrá algo de Seguridad Social, que te ayuden con algo para compensar a lo que puedes tener ahora mismo, eso se pide. Romay se está moviendo, se está mirando por muchos deportistas, algunos están peor que nosotros. No hay derecho a que no tengan una ayuda. En la NBA juegan cinco años y tienen una jubilación de por vida".

De la Cruz se pone en primera persona y no puede ser más claro: "me da pena que fui 132 veces internacional, iba con la bandera y el himno y que tenga que llorar por una pensión, es lamentable, que no tenga contestación, me dan ganas de devolver la medalla y la camiseta".

Homenaje a Rullán.-

En Octubre se celebrará un homenaje a Rafa Rullán leyenda mallorquina del Real Madrid que nos ha dejado meses atrás. Será en Sóller y Juan Domingo de la Cruz participará:

"Gente que conozco de Sóller que quieren organizar este homenaje a Rafa Rullán me han dicho de contar conmigo, por supuesto que si. Yo entré con él en la selección, fuimos compañeros de habitación dos años. Su sobrino jugó conmigo en el club y conozco a su hermana, hay una relación bonita".

El Eurobasket.-

En cuanto a sus perspectivas para España en el próximo Eurobasket, ya sin los baleares Rudy, Llull y Abrines, De la Cruz se fija primero en el detalle de Scariolo tras fichar por el Real Madrid:

"Sólo pensar que hubiera fichado por el Barcelona y seleccionador, no quiero ni pensar la que se hubiese liado. Pero nada, es un gran entrenador, ha hecho cosas muy importantes con España. Hay un cambio en la selección. Faltan por supuesto dos castas que le daban un plus, dos pura sangres como Rudy y Llull que daban mucho carácter. A ver cómo lo encaja la gente joven. Santi Aldama tiene calidad, sí, pero muchas veces hemos visto que jugadores de la NBA con sus selecciones no han dado ese mismo rendimiento, no digo que vaya a pasar con Aldama. Por la forma de jugar, cómo se juega en Europa. Hay un buen equipo pero ojo que hay selecciones muy potentes y mira cómo se está poniendo Doncic, parece otro, lo ves fibrado, no sé cuántos kilos habrá perdido".