Suleiman Camara y Joseda Menarques son los únicos supervivientes de la pasada temporada en la plantilla de la UD Ibiza. Pero hasta la fecha sólo se había visto a uno de ellos, a Sulei, ya que Joseda continuaba con su proceso de puesta a punto tras su grave lesión de la pasada temporada.

Joseda sufrió una rotura de cruzado anterior y del menisco externo en un partido contra el Andorra, en una temporada para olvidar dentro de la meteórica trayectoria de la UD Ibiza en la era Amadeo Salvo. Era el mes de Marzo cuando el lateral diestro, que se había adueñado del puesto a pesar de ser el jugador en teoría de menor trayectoria (procedía del Valencia Mestalla), vio frenada en seco su progresión.

Han sido muchos meses de trabajo callado, poco se sabía de él hasta que ya se le vio entrenando con su equipo y el técnico Guillermo Fernández Romo se mostró optimista sobre su regreso. Su reaparición llegaba en un día importante, para redondear la victoria en Mérida que mantiene a los celestes a dos puntos del líder, Castellón, y justo antes de recibir al tercero, el Málaga. Será un auténtico partidazo entre dos de los tres candidatos al ascenso directo. Y después llegará el Castellón a Can Misses, por lo que este mes de Noviembre es intenso en la Primera RFEF.

Joseda se mostraba agradecido a todo el apoyo que ha tenido en este proceso. De hecho, en la cena con sus compañeros decía estar "agradecido a todo el mundo.Sé que cuando llegasteis ninguno me conocía pero me habéis hecho las cosas mucho más fáciles. También a los médicos, a la gente del club y a todo el mundo que me ha apoyado. Quiero agradecéroslo a todos y que este año cumplamos los objetivos", decía entre los aplausos de sus compañeros en unas imágenes que ha hecho públicas el club.

El jugador añadía que " ha sido un tiempo duro, para un futbolista estar fuera de los terrenos de juego nunca es bonito. Quiero agradecer a compañeros, médico, entrenador, al presi que me ha ayudado a pasar esta. Desde el primer momento de la lesión cambié el chip y lo traté de llevar lo mejor. Me ha ayudado mucho mi novia, mi familia y todo el mundo. Ya estoy aquí de vuelta y con ganas de estar en Can Misses.

El médico del Club, Dr. Pablo Montaner, se refería a la lesión del lateral: "cuando atendimos al juador en Andorra no parecía tan grave. Luego tuvimos el diagnóstico, en fútbol esta lesión es quirúrgica sí o sí. Se decidió operar en Madrid, por suerte fue muy bien, la recuperación de los tejidos ha sido perfecta. Desde ese momento quedó en manos de fisioterapeutas y readaptador