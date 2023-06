Jorge Vilda sobre Cata Coll: "Es una apuesta de presente y de futuro próximo"

Era la lista más esperada, en una selección española que ha sido más noticia en los últimos tiempos por la rebelión de un grupo de 15 jugadoras que por su camino natural de preparación y ahora ante la inminente gran cita del Mundial.

En la prelista que ofrecía el seleccionador Jorge Vilda aparecían entre las tres novedades las mallorquinas Mariona Caldenteny y Cata Coll, no así Patri Guijarro. Las tres compañeras del Barcelona tienen posturas distintas, mientras Patri Gujijarro declaraba en RAC 1 no estar dispuesta por ahora a volver a la selección, Mariona Caldenteny dejaba claro en IB3 que sí lo estaba. Y la gran sorpresa de la prelista era Cata Coll.

El seleccionador se mostró encantado con la evolución que ha tenido Cata Coll a la que ve preparada para estar en la cita mundialista de Australia y Nueva Zelanda. Vilda tiene que elegir tres entre las cuatro que ha incluido en la lista en la que están Misa Rodríguez del Real Madrid, Enith Salon del Valencia y Elene Lete de la Real Sociedad además de Cata Coll (Barcelona). "En cuanto a las porteras estamos muy contentos con el rendimiento que han dado en la selección las tres, en su club también, y hay una cuarta que es Cata Coll que entra y lo hace con todas las opciones, no hay cuarta o tercera. Tiene todas las opciones de competir por estar entre las tres que van a ir al Mundial. Es una demarcación con la que estoy muy tranquilo y no confiado, pero sí con confianza. Tienen juventud pero experiencia a la vez, saber estar. Cata es una apuesta de presente y de futuro muy próximo, ese futuro próximo en un día puede ser ya el presente".

Sobre Mariona, Vilda decía que "ha mostrado sus ganas e ilusión por volver. Tampoco lo he visto muy allá en ese "canutazo" que le hacen que se le escape, pero es por la ilusión por estar. Está entre las 30 que va a luchar por estar entre las 23". En cuanto a las muchas ausencias, entre ellas la de Patri Guijarro, MVP de la final de Champions, no quiso entrar a valorar a las que no están en la lista.

De las 15 rebeldes, tan solo han vuelto a la lista Mariona, Aitana Bonmatí y Ona Battle, además del importante regreso tras lesión de la balón de Oro Alexia Putellas. Esta es la lista.