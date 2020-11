Joan Mir: "Lo voy asimilando, el domingo estaba en una nube"

El padre de Joan Mir comienza a asimilar que aquel pequeño que quiso empezar a competir en motos es ahora, a sus 23 años, campeón del mundo de MotoGP inscribiendo su nombre en una lista de ilustres pilotos españoles que se han llevado el título y en la que comparte “cartel” con Álex Crivillé, Marc Márquez y con Jorge Lorenzo, otro mallorquín. “Lo estamos asimilando. Lo tenemos más asimilado que el domingo por la noche que estaba en una nube. Hoy ya lo he asimilado más y estoy asimilando lo que ha logrado. Es increíble lo que ha hecho este puñetero”, decía orgulloso Joan Mir padre en declaraciones a Deportes Cope Mallorca.

El progenitor del flamante campeón del mundo de MotoGP reconocía haberse emocionado tras la victoria. “Sí, he llorado un par de veces”, admitía que era un momento para disfrutar. “Es importante que disfrutemos el momento. Todos sabemos lo complicado que es llegar a donde ha llegado y él lo ha logrado. Me acuerdo de la gente que nos ayudó al principio. Ahora mismo me encuentro en ese momento”, explicaba el padre de Joan Mir.

Joan Mir, abrazado a su familia

El padre del piloto mallorquín aseguraba acordarse de “aquellas personas que nos ayudaron cuando nadie lo hacía. Había gente que preguntaba que hacíamos con lo de las motos. Son los inicios y me acuerdo de esos momentos y de esa gente que nos ayudó” y explicaba cómo había sido la celebración. “Con Joan no habíamos hablado de lo que íbamos a hacer o lo que no. Yo me marché pero sé que Joan estuvo en el circuito hasta las ocho y luego se fueron a cenar en petit comitee . Cuando llegué la familia y amigos, con seguridad obviamente, me habían preparado una pequeña sorpresa”.

La familia de Mir pudo vivir con él la consecución del título y, de hecho, una de las mejores imágenes de la jornada fue el abrazo con los suyos tras la victoria. “Uno explota de emoción. Es algo que no se puede explicar, se tiene que vivir. Lloras y gritas y al cabo de un rato se te pasa. Es como una bomba que llega de golpe y no puedes controlarlo y lo disfrutas”, afirmaba el padre de Mir que confirmaba que el piloto de Suzuki estaba siendo muy cauto para evitar posibles contagios. “Lo tenia muy presente y se lo había tomado muy en serio. No dejaba que su entorno se moviese a otro sitio, quería que se respetase al cien por cien la burbuja”