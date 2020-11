Joan Mir se acerca al campeonato con los pies en la tierra

Joan Mir está muy cerca de tocar el cielo del mundial de motociclismo. El piloto mallorquín, que ya se llevó hace muy pocas temporadas el mundial de Moto3 al zurrón tras un año brillante, tiene la posibilidad de conseguir este próximo fin de semana el título de MotoGP en su segundo año como piloto de la máxima categoría del motociclismo mundial. Sin embargo, esa posibilidad no le ha hecho cambiar ni un ápice su punto de vista sobre las cosas y así lo evidenció cuando se le preguntó tras su primera victoria en MotoGP si sentía la presión de poder ser campeón del mundo.

La contestación que ofreció el mallorquína esa pregunta dejó muy clara la forma de pensar de Mir. "¿Presión? Presión es lo que está pasando con el coronavirus o la que tiene la gente que no puede pagar el alquiler", dijo de manera clara y directa el balear que razonó posteriormente esa respuesta señalando:"Yo me estoy jugando un título de MotoGP y si me va bien, me irá muy bien; y si me va mal, pues también me irá bien. Hay mucha gente que lo está pasando peor".

Mir, durtante un instante de la prueba de Valencia

Mir, al que le bastará subirse al cajón en el Circuit Ricardo Tormo de Valencia para coronarse como campeón del mundo de la categoría reina del motociclismo, lograría así ser el segundo balear que consigue un título de MotoGP sucediendo en esa lista a Jorge Lorenzo. Con Márquez fuera del mundial debido a su lesión que le ha mantenido lejos de la pista y que, de hecho, cómo ha confirmado el propio piloto de Honda, le impedirá disputar el mundial esta temporada ya que el propio Márquez ha asegurado en sus redes sociales que no competirá en esta temporada.