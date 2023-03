Javier Aguirre: "Le agradezco a LaLiga que nos ponga nueve partidos a las dos"

Javier Aguirre acabó bastante enfadado el encuentro en el Benito Villamarín (nueva derrota, 1-0). Tenía motivos, sexta derrota consecutiva fuera de casa, desde el regreso tras el Mundial los bermellones no hacen más que perder lejos de Son Moix. Y además con un paupérrimo balance ofensivo, no así el defensivo, que fue correcto.

Barruntaba varias cosas en su cabeza el técnico mexicano tras el encuentro que le habían dejado molesto, y aunque puso su mejor cara en mitad del enfado, fue disparando una tras otra:los cambios no aportaron, LaLiga y el horario de las 14h, el partido en viernes tras la fecha FIFA, los recogepelotas del Villamarín...

El técnico disparó hacia la Liga, con buen tono y buena cara, pero con contundencia. Se siente perjudicado y creyó que había llegado el momento de levantar la voz. Con el encuentro ante el Valladolid fijado para las 14h también, serán nueve partidos en ese horario. Javier Aguirre ya se había quejado en la previa, pero en medio del enfado por la derrota ante el Betis: "no hubo mucho, tampoco el Betis no nos metió en la portería ni vi a Rajkovic sacar balones. Un partido más de domingo a las dos de la tarde, le agradezco a la Liga que nos ponga a las dos de la tarde. Espero que en Corea apaguen la tele y no vean ya a Kang-In. Es jodido estar así. También nos puso en viernes viniendo de selecciones, cuando los jugadores nos llegan el jueves, es un poquito para pensarlo, es lo que nos toca por el mercado asiático y ya está".

Parecía que se iba a quedar ahí su queja, pero al ser preguntado por el mal día de Muriqi,el entrenador llegó de nuevo el discurso hacia los horarios:" tuvo un episodio de resfriado, lo mismo que le pasó a Kadewere, un virus de 24h. Le dieron algo que le reanimó pero con este tiempo a las 14h es complicado. Esperemos que la sensibilidad de la Liga entienda que siempre somos nosotros, llevamos nueve, y lo del viernes también me tiene preocupado, se nos van muchos jugadores. Vienen dos de Corea, es complicado esto. Entiendo que el salario de mis jugadores y mío sale de ahí, está haciendo un buen negocio la Liga, pero un poquito de por favor como diría aquél".

Al margen de los recados para el organismo que preside Javier Tebas, el técnico se mostró disconforme con el rendimiento de su equipo en ataque, en especial con los cambios: hizo tres de golpe y pronto, cosa que no suele hacer, entraron Tino,Antonio y Augustinsson por Baba, Costa y Dani. Luego entraría Amath por Maffeo, pasó a defensa de cuatro, y Abdón por Muriqi, pero el único acercamiento peligroso fue una acción de Tino Kadewere con tiro cruzado. "La gente que salió no aportó pero esto no tiene secreto, uno intenta y los jugadores deciden. Tengo un grupo humano espectacular, con nuestros defectos y virtudes tirarmos para adelante, no fue un buen día para mí el primero que soy el responsable ni para el equipo, me equivoqué yo".

Finalmente, el técnico también sacó su repertorio sobre la treta de los recogepelotas de no devolver el balón: "vi al chiquito guardando balones en nuestra cara, me pareció una falta de respeto. Me salí de zona y me amonestaron bien. El chiquito lo guardaba siguiendo instruccions supongo, y entonces el delegado me dijo que eso lo hacemos todos, pues olé tus huevos, hijo".