Javi Llabrés, debut en primera entre la indiferencia

En medio de la indiferencia general y las críticas al Mallorca por las dos derrotas consecutivas, se ha producido otro debut en Primera División en el equipo bermellón. No son muchos los jugadores de la cantera que llegan al primer equipo, más en esta etapa en Primera División en la que el segundo equipo está muy lejos, en la Tercera RFEF.

El club trata de ascender lo antes posible al Mallorca B y camino lleva, ya que lidera el grupo y va camino de ser campeón de grupo por lo que ascenderá a la Segunda RFEF que sigue siendo una categoría distante de la Primera División pero algo más acorde a las condiciones que deben desarrollar los jóvenes para poder dar el salto a Primera División.

Tras el debut de Josep Gayà en el Bernabéu se ha producido el debut en Primera del atacante Javi Llabrés,de 19 años cumplidos el pasado mes de Septiembre. Un jugador en el que Luis García tiene depositadas bastantes expectativas por lo que él mismo ha reconocido en rueda de prensa. Llabrés ya debutaba en el primer equipo en el partido de Copa del Rey en Llanera, en la goleada por 0-6 en la que además marcaba un gol. En ese mismo partido debutaba en la portería Leo Román.

Ante el Barcelona, Luis García decidió dar entrada a Llabrés junto a Mboula en sustitución de Antonio Sánchez y Kang-In, el equipo estaba perdiendo y el técnico buscó refrescar el ataque y conseguir algo más de profundidad por las bandas para tratar de llegar al área azulgrana y generar peligro, en un partido con muy pocas ocasiones bermellonas.

Llabrés jugaba sus 20 primeros minutos en Primera División. Se trata de un atacante de gran calidad en el desborde especialmente por la banda izquierda. El joven futbolista se mostraba muy contento tras marcar su primer gol con el primer equipo en el pasado encuentro de Copa del Rey contra el Llanera: "estoy muy contento. La verdad es que es un orgullo. Mi primer gol con el primer equipo es algo increíble. Todavía no me lo creo. Se lo dedico a mi madre que siempre que me dice que a ver cuándo voy a marcar un gol. Así que va para ella".

Llabrés ha participado en los dos partidos de Copa del Rey con el primer equipo además de este debut en liga. Con el Mallorca B ha jugado siete partidos a las órdenes de Julián Robles y ha marcado un gol. La pasada campaña marcaba cinco goles.