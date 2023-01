Javi Llabrés aterriza en el Mirandés

Ya lo dijo hace no demasiado Javier Aguirre al ser preguntado por la situación de Javi Llabrés: Tiene que jugar. El mensaje, dicho por el propio entrenador al canterano del Real Mallorca, era claro: Si se quedaba no iba a gozar de demasiados minutos aunque al técnico mexicano no le suponía molestia alguna tenerlo con él en entrenamientos y entrando en convocatorias si se diera el caso pero lo ideal era buscar un nuevo destino hasta final de temporada en donde poder gozar de minutos y seguir acumulando experiencia de cara al retorno al equipo mallorquinista a final de curso.

Finalmente, tras un tiempo de incertidumbre, el destino de Javi Llabrés ha quedado definido ya que el jugador puso rumbo a Miranda del Ebro para incorporarse al Mirandés. El conjunto de Miranda del Ebro se convierte así en el nuevo hogar, al menos hasta que acabe el presente curso, de un jugador del que el propio Aguirre ha hablado maravillas llegando a calificarlo como "el más prometedor" de todos los canteranos del Mallorca ahora mismo.

Con la cesión de Javi Llabrés al Mirandés, el Mallorca sigue haciendo bueno aquello de para entrar hay que dejar salir primero ya que de momento lo único que ha anunciado la entidad bermellona es la marcha de jugadores. Hasta la fecha, han abandonado el Real Mallorca Lago Junior, Franco Russo y ahora el propio Javi Llabrés mientras que, de momento, no se ha anunciado ningún tipo de incorporación aunque es cierto que ya se están barajando algunos nombres que pueden llegar a la disciplina mallorquina para reforzar la plantilla de cara a una segunda vuelta en la que, ya eliminados de la Copa, los bermellones deben cerrar la permanencia en Primera División en el menor tiempo posible.