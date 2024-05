Jaume Costa: "No sé si ha sido mi último partido en Son Moix"

Mientras los focos en este final de temporada se los lleva el técnico Javier Aguirre, líder y cara visible de este RCD Mallorca en los dos últimos años y pico, hay otros casos también en el equipo que son una verdadera incógnita.

Uno de ellos es el lateral valenciano Jaume Costa, que acaba contrato el 30 de Junio y que tenía claro que hasta final de temporada no se produciría una llamada del club para saber qué planes tienen con él. Ya fue algo parecido la pasada temporada, el defensa de 36 años ha rendido cuando el físico se lo ha permitido. Todo el mundo ha podido comprobar su implicación en cada partido y sus subidas por la banda, pero también que el tanque de gasolina se va acabando.

En un equipo con ese recorrido para los laterales como el Mallorca de Aguirre, Costa ha acusado un poco ese desgaste, de ahí que no haya sido titular indiscutible y hayan alternado los dos zurdos valencianos, Lato y él mismo. Lo cierto es a Jaume Costa le gustaría seguir, pese a reconocer que no va sobrado físicamente y haber tenido diferentes molestias, el jugador muestra las mismas ganas en los partidos.

El ex del Villarreal y el Valencia no sabe aún qué planes tiene el club. Pero por si acaso se hacía a la idea que hubiera podido ser ante el Almería su último partido ante la afición. "Con lo tieso que estoy me voy a casa a descansar con mi familia (decía sobre los dos días libres para la plantilla). Me hubiera gustado que estuvieran aquí porque era el último partido de la temporada en el estadio y yo acabo contrato, no sé si ha sido mi último partido en Son Moix".

Jaume Costa admite que la permanencia "sabe a gloria porque ha sido un año muy sufrido, muy ilusionante, muy ilusionante por la Copa, pero en liga hemos dado pasitos para adelante y otros para atrás, nos hemos estancado".