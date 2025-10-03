El onubense Guillermo Weickert, galardonado con el Premio Nacional de Danza 2025

El jurado ha distinguido a Guillermo Weickert por la calidad, innovación y riesgo artístico de su obra más reciente, Luz sobre las cosas (2024), en la que el uso de la luz, el espacio y la percepción del cuerpo se convierten en el centro de la propuesta. Este trabajo confirma una trayectoria consolidada dentro de la danza contemporánea española y europea, en la que el artista ha demostrado una libertad creativa constante y una visión escénica singular.

Este galardón supone un espaldarazo institucional a su carrera y lo sitúa como referente nacional en el ámbito de la danza contemporánea, proyectando su nombre más allá de las fronteras.

Trayectoria e hitos del artista

Nacido en Huelva en 1974, Guillermo Weickert se formó en interpretación y danza contemporánea en Sevilla, ampliando después su formación en proyectos internacionales. Como intérprete, ha trabajado con compañías y coreógrafos de prestigio dentro y fuera de España, lo que le ha permitido desarrollar un estilo propio.

En 2001 fundó su propia compañía escénica, con la que ha creado piezas como Go With the Flow, Material Inflamable, Días Pasan Cosas, Lirio entre espinas o IUSISUSU?. A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como el Maximino de Honor (2008) y el Premio Escenario de Sevilla al mejor bailarín (2013).

Su trabajo no se limita a la escena: ha desarrollado también una importante labor pedagógica, impartiendo talleres y clases magistrales en conservatorios superiores de danza y festivales de referencia tanto en España como a nivel internacional.

Reacciones y trascendencia

La concesión del Premio Nacional de Danza ha generado un amplio reconocimiento en su tierra natal, Huelva, donde instituciones y ciudadanos han celebrado el galardón como un motivo de orgullo colectivo. Desde el ámbito cultural andaluz se ha subrayado su talento inagotable y su capacidad para situar a Andalucía en el mapa internacional de la danza contemporánea.

Más allá de la celebración, este premio también refuerza la necesidad de visibilizar los retos de la danza en España, como el apoyo institucional, la estabilidad de las programaciones y el reconocimiento sostenido a los creadores y bailarines.

Con este reconocimiento, Guillermo Weickert consolida su posición como una de las voces más originales y poderosas de la danza contemporánea en España, confirmando la proyección internacional de un creador que ha sabido situar la experimentación y la libertad artística en el centro de su obra.