Jaume Costa no continuará en el Real Mallorca

Jaume Costa no seguirá en el Mallorca. El club le comunicaba esta semana al jugador valenciano que no contaba con él de cara a la próxima temporada y hoy, a través de un comunicado hecho público en redes sociales y en la propia web del club balear, el conjunto mallorquinista ha confirmado la no continuidad de un jugador que se ha ganado por derecho propio el cariño de los aficionados mallorquinistas, unos aficionados que, tras conocerse la noticia, han comenzado a lanzar mensajes de agradecimiento al lateral.

Jaume Costa ha disputado un total de 95 partidos oficiales con la camiseta mallorquinista, 87 en LaLiga y 8 en Copa del Rey, durante las tres temporadas, en las que ha sido parte del equipo que ha logrado la permanencia en Primera tres años seguidos y ha llegado a la final de Copa esta última temporada. "Estoy feliz porque he conseguido una estabilidad emocional aquí. Pensé, al salir de Villarreal, que no volvería a ser importante en otro club y aquí lo he sido" ha señalado Costa en una entrevista enviada a los medios por parte de la entidad bermellona.

El ya ex lateral bermellón asegura quedarse "con la gran familia que hemos formado" añadiendo que "han sido tres años en los que se han ido y entrado jugadores y siempre ha primado más el nivel y la calidad humanas que las individualidades". Sobre el Mallorca y Mallorca apunta " ha sido una sorpresa muy agradable porque conocía poco de Mallorca. Dentro del club tenía gente como Pablo Ortells o Sergio Martí, a los que conocía de la época en Villarreal. No me esperaba encontrar una institución tan grande ni un club tan humano como este. Me trataron genial desde el primer día y trabajar así es mucho más fácil".